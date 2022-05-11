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惠譽信評：穩健風險體質支撐台灣民營銀行評等

經濟日報 / 記者齊瑞甄／即時報導

惠譽信評今（11）日指出，民營銀行的評等展望皆為穩定，反映惠譽預期受評銀行將在2022年與2023年將維持穩定的信用體質。惠譽認為這些受評銀行一致的風險體質、台灣經濟在Covid-19疫情期間展現的復甦力道、以及穩定的房市，將支撐銀行業的自身信用體質與評等。

惠譽認為，陽信商業銀行信用評等從「A-(twn)」上調至「A(twn)」，中信銀、台新銀、永豐銀，上海商銀，京城銀、遠東銀、安泰銀、台中商時，和瑞興銀的信用評等維持在A(twn）～BBB-(twn）之間，各銀行的評等展望皆為「穩定」。

惠譽預測台灣GDP繼2021年6.5%的強勁增長，2022年的成長將為3.3%。惠譽亦表示，近期台灣Covid-19 感染激增，以及中國大陸封城導致的潛在供應鏈中斷，對台灣經濟成長的衝擊為可控的。

此外，惠譽預期，銀行業的財務比率將大致維持穩定，穩定的放款和手續費收入的成長，以及利率上升導致的利差小幅提升，應可抵消紓困放款相關的信用成本微幅增加。

截至2021年底，所有受評銀行的普通股權益第一類資本比率均保持穩定或有所改善，惠譽預期銀行將維持其資本緩衝，並於2024年達到更高的資本要求。受益於充足的系統流動性，銀行的的流動性體質也應將保持穩定。

惠譽 銀行業

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