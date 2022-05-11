1人同時投保11張 這家產險四成保戶買逾2張防疫保單

明台產險今（11）日公布內部統計，發現同時投保2家（含）以上者、占審核中案件比例高達40%，甚至最多有1人同時投保11張保單，相較國內有12家保險公司提供防疫險保單，代表幾乎每家保險公司都有投保，易造成道德風險。

明台產險強調，目前還是存有少數投機或透過保險套利的保戶，明台仍將嚴格審核文件是否有偽造、並了解是否有為了申請理賠而發生的要、被保險人故意行為，若有不法事實將依法告發。

明台產險進一步說明，由於4月停售前保單大量湧入，每家產險都有大批要保書尚未完成輸入，若是尚未取得出單、而已經出險的客戶，仍會先行受理賠案；不過，若是已通知退件或補件的投保申請案件，由於保單尚未成立、仍然無法理賠。

根據目前核保審核中的案件分析，很多都是停售當天或前一天由業務員引導客戶大量投保、有多少家保多少家，不少整疊要保書筆跡均相同。

其中同時投保2家（含）以上者、占審核中案件比例高達40%，甚至最多有1人同時投保11張保單，相較國內有12家保險公司提供防疫險保單，代表幾乎每家保險公司都有投保，若是同住家人也同樣多家投保，則全家人累積的保單數量與可能的理賠金額相當可觀，恐就容易造成道德風險。

明台產險進一步表示，目前退件或補件的態樣中，以疑似非本人親簽、多家投保這2項最多，其餘還有投保年齡未符規定、要保人與被保險人不具保險利益、尚未完成繳費等各種原因。

其中，疑似非本人親簽部分，明台將通知要/被保險人親臨驗證，若確為當事人親簽者，將致贈超商禮券以示歉意。