重大傷病人數增 新壽推金安心卡5大特色
近年，國人重大傷病人數有上升趨勢，根據衛福部統計，截至111年2月底國人重大傷病證明有效領證人數已高達99.6萬人，等於台灣每25人就有1位領取重大傷病卡。此外，國內重大傷病證明領證人數中，癌症亦以43.50萬人、占比達43.67% 高居首位。
國人重大傷病人數不僅逐年攀升，且還有「年輕化」的趨勢。依據分析衛福部癌症登記報告指出，近20年來，20～39歲新增癌症人數逐年增加，新光金控（2888）子公司新光人壽提醒民眾，重大傷病發生率高，癌症又是十大死因之首，且治療重大傷病通常產生龐大的醫療費用及其他的隱形支出，加入重大傷病給付功能的險種，建構完整且全方位的醫療保障。
新光人壽「金安心卡重大傷病定期保險」五大特色，提升醫療保障：
1、保障範圍廣：提供22大項重大傷病項目，包含300多項疾病，涵蓋慢性腎衰竭（尿毒症）、需積極或長期治療之癌症、慢性精神病(含失智症) 、需終身治療之全身性自體免疫症候群、急性腦血管疾病、慢性腎衰竭(尿毒症)，必須接受定期透析治療者等常見疾病。同時，未來保障範圍將來只增不減。
2、重大疾病保險金一次給付：第二保單年度(含)起重大傷病保險金採一次給付、整筆理賠的方式，減輕財務壓力，保戶不用收集一堆醫療單據可用於新式療法（電腦刀15～20萬元）、標靶藥物（10～15萬元/月）或免疫療法（20～30萬元/月）等支出，或是做為罹病後的薪資中斷補償，更能安心養病。
3、保險給付簡單明確：只要初次罹患取得健保署核發非屬除外項目的「重大傷病證明文件」，或「區域醫院」層級以上的醫療院所開立重大傷病診斷書、病歷摘要或其他足以證明符合全民健保「重大傷病」之證明文件，就能獲得理賠。
4、保費有去有回：保障期間屆滿時若未罹患重大傷病，到了85歲仍健在，可領取滿期保險金，讓所繳保險費有去有回；若不幸於保障期間身故或完全失能，則可領取身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，以1倍的保險金額或1.06倍應繳保險費總和，兩者取其大者給付。
5、提供健康促進回饋保費享折扣：保險年齡達21歲以上之被保險人，得以運動集點數作為續期保險費折扣標準，鼓勵客戶養成每週規律的運動習慣，重視自身健康，最高可享4%折扣。
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