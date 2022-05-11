重大傷病人數增 新壽推金安心卡5大特色

近年，國人重大傷病人數有上升趨勢，根據衛福部統計，截至111年2月底國人重大傷病證明有效領證人數已高達99.6萬人，等於台灣每25人就有1位領取重大傷病卡。此外，國內重大傷病證明領證人數中，癌症亦以43.50萬人、占比達43.67% 高居首位。

國人重大傷病人數不僅逐年攀升，且還有「年輕化」的趨勢。依據分析衛福部癌症登記報告指出，近20年來，20～39歲新增癌症人數逐年增加，新光金控（2888）子公司新光人壽提醒民眾，重大傷病發生率高，癌症又是十大死因之首，且治療重大傷病通常產生龐大的醫療費用及其他的隱形支出，加入重大傷病給付功能的險種，建構完整且全方位的醫療保障。

新光人壽「金安心卡重大傷病定期保險」五大特色，提升醫療保障：