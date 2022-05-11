是否跟進美英升息？ 楊金龍：貨幣政策維持緊縮立場

美國聯準會(Fed)宣布升息2碼（0.5個百分點）後，市場關注台灣央行是否亦步亦趨。央行總裁楊金龍明將赴立院備詢，央行書面報告中指出，主要經濟體啟動升息，央行將適時調整貨幣政策，也就是央行貨幣政策原則上將朝向緊縮，未來將緊密注意通膨等因素，妥適調整政策。

楊金龍明將赴立法院財政委員會，針對「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國 採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」進行報告並備詢，央行書面報告今天出爐。

楊金龍在報告中提到，近期全球主要央行貨幣政策走向，隨各自經濟金融情勢發展有所不同，美、英、澳等國已啟動升息循環，歐洲持續縮減購債，主因均為通膨壓力升高所致。而日本央行認為通膨率上揚現象不會持久，中國人民銀行則是為了緩解經濟下行壓力，維持寬鬆貨幣政策。

國內方面，楊金龍提到，今年以來俄烏衝突加劇全球通膨壓力，國內物價漲幅持續居高，基於維持物價穩定之法定職責，央行將持續採取緊縮性貨幣政策立場，今年3月17日已宣布升息1碼，有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。

對於第二季央行理監事會是否決定再升息，楊金龍提到，理事將就最新國內外經濟金融情勢進行討論並做成貨幣政策決策，並提到未來央行調整貨幣政策，主要將從3大影響來考量，第1是觀察國內通膨情勢及展望、第2是國內疫情升溫對內需產業及民間消費的影響、第3是主要經濟體貨幣政策動向對國內經濟金融情勢的影響。

楊金龍強調，雖然主要經濟體通膨率預計明年可望回落，但今年全球通膨上行風險仍高，央行將密切注意國際原物料情勢變化對國內通膨情勢及展望的影響；同時，考量國內疫情升溫及主要經濟體貨幣政策動向對國內經濟金融情勢的影響，適時採行妥適貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並協助經濟成長的法定職責。