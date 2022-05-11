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央行第5波打炒房來了？ 楊金龍：信用管制仍有精進空間

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
政府近年打炒房不手軟，房市示意圖。圖／聯合報系資料照片
政府近年打炒房不手軟，房市示意圖。圖／聯合報系資料照片

中央銀行自前年以來已祭出4波選擇性信用管制，市場關注未來是否祭出第5波信用管制。央行今天報告指出，當前銀行不動產貸款集中度「雖大致穩定，但仍居高」，強調央行選擇性信用管制措施尚有精進調整空間，未來持續關注信用資源流向不動產市場情形適時檢討調整。

央行總裁楊金龍明將赴立法院財政委員會，針對「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國 採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」進行報告並備詢，央行書面報告今天出爐。

楊金龍在報告指出，央行自前年12月以來，已4度調整選擇性信用管制措施，強化控管金融機構不動產授信風險，避免信用資源流供囤房、囤地，以促進金融穩定及健全銀行業務。

楊金龍表示，信用管制實施以來效果良好，受限貸款均符合規範，銀行辦理受限貸款平均貸款成數均較「規範前」下降；且受限貸款平均利率均較本行「規範前」上升。全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定；銀行不動產授信品質仍屬良好。

為了展現打炒房決心，楊金龍也提到，為強化信用管制執行成效，央行除了多次邀請銀行座談，也持續與銀行舉行會議，在派員實地金檢方面，光是去年至今就辦理高達99次專案金檢，另也強化督促動工興建、建置更廣泛的不動產貸款統計，並建議金管會強化控管金融機構不動產保證業務風險。

楊金龍強調，當前銀行不動產貸款集中度大致穩定，但仍居高，央行不動產貸款選擇性信用管制措施尚有精進調整空間。未來將持續關注信用資源流向不動產市場情形，並檢視管制措施之執行成效，適時檢討調整選擇性信用管制措施內容，以促進金融穩定。

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