快訊

國內疫情高峰持續延後？ 陳時中曝原因

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

全體上櫃公司4月累計營收年增8.6％ 三產業營收成長

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導
全體上櫃公司4月累計營收呈現成長趨勢的主要產業為半導體業、鋼鐵工業及航運業。情境示意圖。圖／Ingimage
全體上櫃公司4月累計營收呈現成長趨勢的主要產業為半導體業、鋼鐵工業及航運業。情境示意圖。圖／Ingimage

櫃買中心表示，本國及第一上櫃公司分別計765家及31家，共計796家，皆已於5月10日前完成4月營收申報作業。依據上櫃公司公告4月營收顯示，1至4月全體上櫃公司營收總計8,846億元，較2021年同期成長703億元（8.6%），營收成長公司共492家，衰退公司共304家。

全體上櫃公司4月累計營收呈現成長趨勢的主要產業為半導體業、鋼鐵工業及航運業，衰退趨勢的主要產業為金融業、建材營造業及觀光產業。

櫃買中心指出，經瞭解全體上櫃公司營收成長較大之產業，半導體業受惠於下游客戶需求強勁，加上5G應用、3D感測、光通訊、記憶體模組等產品需求增加致產能利用率提升，整體產業營收成長；鋼鐵工業受惠於不鏽鋼、鋁捲板、扣件等需求成長，鎳、鋁等金屬價格走揚，帶動相關產品報價；航運業因需求增加，運費較去年同期上漲，致營收成長。營收衰退較大之產業，金融業因營業證券出售及評價利益較去年同期減少，故營收較去年同期衰退；建材營造業受建案完工交屋量減少，而觀光產業業績則受疫情影響，營收均較去年同期衰退。

櫃買中心並表示，整體上櫃公司基本面良好，2021年度獲利表現優異，配息意願大增，股價長期表現將回歸公司實際營運表現，投資人可關注基本面表現佳、殖利率高之個股，理性審慎評估投資策略。

營收 櫃買中心

延伸閱讀

瑞磁生技4月合併營收翻揚 月增55%、年增232%

金萬林4月營收3,990萬、年增54％ 連17個月創同期新高

精剛4月營收1.32億元年增78.29％ 營運保持成長趨勢

3.3兆 上市櫃營收寫最強4月

相關新聞

全體上櫃公司4月累計營收年增8.6％ 三產業營收成長

櫃買中心表示，本國及第一上櫃公司分別計765家及31家，共計796家，皆已於5月10日前完成4月營收申報作業。依據上櫃公...

網家宣布啟動庫藏股 將買2,500張分配員工

PChome網路家庭（8044）近期股價連續下跌，今（11）日公告，經董事會決議通過，將於5月12日起兩個月內（至7月1...

正基科技12日起開放公開申購 每股96元

無線物聯網通訊模組品牌商正基科技（6546）昨(10)日完成上櫃前公開承銷之競價拍賣開標作業，本次競價拍賣股數為4,07...

盛弘4月營收3.57億、年增22.7％ 雲端視訊平台將啟用

盛弘（8403）公告4月合併營收3.57億元，較去年同期成長22.72％；累計1-4月合併營收13.96億元，年增17....

精剛4月營收1.32億元年增78.29％ 營運保持成長趨勢

精剛（1584）4月自結營收1.3億元，較3月營收些微增加，較去年同期成長78.29％；累計前四月營收為4.6億元，較去...

聚紡5月31日起 終止櫃檯買賣

聚紡（4429）以股份轉換方式，成為興采（4433）百分之百持股的子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣情事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。