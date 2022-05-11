全體上櫃公司4月累計營收年增8.6％ 三產業營收成長
櫃買中心表示，本國及第一上櫃公司分別計765家及31家，共計796家，皆已於5月10日前完成4月營收申報作業。依據上櫃公司公告4月營收顯示，1至4月全體上櫃公司營收總計8,846億元，較2021年同期成長703億元（8.6%），營收成長公司共492家，衰退公司共304家。
全體上櫃公司4月累計營收呈現成長趨勢的主要產業為半導體業、鋼鐵工業及航運業，衰退趨勢的主要產業為金融業、建材營造業及觀光產業。
櫃買中心指出，經瞭解全體上櫃公司營收成長較大之產業，半導體業受惠於下游客戶需求強勁，加上5G應用、3D感測、光通訊、記憶體模組等產品需求增加致產能利用率提升，整體產業營收成長；鋼鐵工業受惠於不鏽鋼、鋁捲板、扣件等需求成長，鎳、鋁等金屬價格走揚，帶動相關產品報價；航運業因需求增加，運費較去年同期上漲，致營收成長。營收衰退較大之產業，金融業因營業證券出售及評價利益較去年同期減少，故營收較去年同期衰退；建材營造業受建案完工交屋量減少，而觀光產業業績則受疫情影響，營收均較去年同期衰退。
櫃買中心並表示，整體上櫃公司基本面良好，2021年度獲利表現優異，配息意願大增，股價長期表現將回歸公司實際營運表現，投資人可關注基本面表現佳、殖利率高之個股，理性審慎評估投資策略。
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