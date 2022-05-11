證交所辦理投資人金融教育宣導 推出系列影片

臺灣證券交易所為響應金管會強化年輕人投資教育，積極辦理投資人教育推廣及投資風險控管宣導，於5月11日推出財經主播分享「掌握財富，從認識風險開始！」影片，透過知名主播口條清晰的知性論財影片，幫助年輕投資族群認識交易風險，掌握財富重分配的新契機。

在投資訊息充斥的時代，證交所為強化投資人風險控管，積極辦理投資人金融教育宣導，與知名財經主播合作錄製「年輕人想投資？別忘了風險!」和「掌握財富，從認識風險開始！」系列宣導影片，冀投資人能了解正確的投資理財及風險控管的重要性。

證交所於5月11日推出「掌握財富，從認識風險開始！」宣導短片，這是一部以創意新聞播報形式拍攝的影片，藉由財經主播劉涵竹的專業新聞播報形象，說明投資人應知道的投資風險二三事，適時導入年輕人投資風險控管、慎防投資詐騙訊息、認識虛擬貨幣交易風險等議題，針對初入股市年輕人的需求，由主播分享個人投資心法，提供良善的投資建議及經驗分享。

現今市場有「美國升息」、「國際政經情勢」、「疫情變化」等三大不確定因素，投資人要做好承擔風險的準備，才能贏在投資起跑點。證交所希望透過「認識投資風險 掌握市場趨勢」宣導活動，讓初入股市的年輕人能了解投資基本概念，及清楚自身風險屬性，以增進對資本市場的認知，培養妥適配置資產及正確投資理財觀念。

證交所系列影片第一部推出的是「年輕人想投資？別忘了風險!」，影片於4月8日播出之後，即獲得廣大迴響。它是一部以漫畫素材呈現，財經主播楊智捷感性談投資的影片，藉由年輕人喜愛的漫畫素材，順勢納入投資人應慎防投資詐騙訊息，強調投資風險控管重要性，及主播個人的投資經驗分享等，不僅針對目前股市投資環境分析，也分享投資人想要穩穩存到人生的第一桶金的五個要點，並重點整理防投資詐騙三不三要的小提示，幫助新手減少常見錯誤，投資路上順利啟航。

證交所最近將陸續推出系列風險控管宣導影片，最新最夯的證券資訊都在「帶你秒懂最夯股市期貨熱點資訊」網路宣導專區（網址：https://irisk.sfi.org.tw），及「瘋存股想入股 宅在家學習網」（網址：https://act.twse.com.tw/stayhomelearning/），有興趣的投資人可以透過宣導網站觀看，特別是宅在家學習網，是為了初入股市投資人以及年輕學子提供由淺入深學習正確證券知識的數位學習平台，同時月月推陳出新網站內容，讓投資朋友能第一手掌握最新的證券相關資訊。