快訊

3類人「快篩陽視同確診」明上路 自拍上傳醫師視訊評估

今起至6月30日海外自購快篩「無須FDA核准」 每人上限100劑

本土確診「成長12%」增5.7萬例 死亡個案8例

永豐金證7年期無擔保公司債 中華信評授予「twA+」

經濟日報 / 記者齊瑞甄／台北即時報導

中華信評今（11）授予永豐金證預計發行之第1次七年期無擔保次順位普通公司債甲券，以及第1次十年期無擔保次順位普通公司債乙券債務發行信用評等，評等等級為「twA+」，債券發行金額分別為新台幣4億元、6億元，此次所募得之資金，將用於強化其資本適足率，以及資金來源結構。

中華信評指出，授予永豐金證券111年度第1次無擔保次順位普通公司債甲券與乙券的評等等級，較該公司之長期發行體信用評等等級低一個級距，主要反映該些債券的次順位性質。

此外，就利息與清償本金及相關款項之支付順位來看，永豐金證券 111 年度第 1次無擔保次順位普通公司債甲券與乙券的支付順位，優於該公司之普通股股權，但次於該公司其它一般順位債券。

公司債 永豐金 債券

延伸閱讀

評鑑績效 分四等級

金控4月獲利 大減26%

星展推外國債券數位交易

全台914個地主地價稅率達最高等級 台中人數六都之冠

相關新聞

保險局：輕症居家照護 「有用藥」才理賠

金管會日前拍板輕症居家照護視同住院的理賠擴大解釋原則，金管會表示，此原則前提為有進行醫療行為；換言之，若輕症、無症狀確診...

升息循環財富重布局 建議存款、房貸、投資三面向檢視

美國聯準會吹響升息號角後，全球央行跟進的動作宣示升息循環再起，面對升息趨勢對財富布局的影響，渣打銀行建議偏好以外幣存款理...

挺醫護！台新銀祭診所藥局優惠 最高優利0.33%

國內新冠肺炎疫情快速升溫，4月底以來，本土單日確診人數持續突破萬人大關，因應疫情變化，快篩實聯制緊接上路，診所、藥局再度...

合庫導入ISO 20400 攜手供應商發揮永續影響力

順應國際永續趨勢，合作金庫銀行今年4月底順利導入ISO 20400永續採購指南，並獲英國標準協會（BSI）查核通過，並成...

新聞眼／理賠風暴危及金融穩定 勿全民皆輸

新冠疫情爆發至今兩年多，防疫保單這枚未爆彈隨著政策混亂而引爆，連日亂象猶如潘朵拉盒子，局面一發不可收拾，影響層面甚至已擴...

新冠肺炎降到第四類法定傳染病？防疫保單搶理賠恐更亂

本土疫情大爆發，全國確診人數已飆破四十萬人，民眾期盼防疫保單可發揮作用，萬一確診可獲得理賠填補損失，但近日防疫政策混亂，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。