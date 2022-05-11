永豐金證7年期無擔保公司債 中華信評授予「twA+」
中華信評今（11）授予永豐金證預計發行之第1次七年期無擔保次順位普通公司債甲券，以及第1次十年期無擔保次順位普通公司債乙券債務發行信用評等，評等等級為「twA+」，債券發行金額分別為新台幣4億元、6億元，此次所募得之資金，將用於強化其資本適足率，以及資金來源結構。
中華信評指出，授予永豐金證券111年度第1次無擔保次順位普通公司債甲券與乙券的評等等級，較該公司之長期發行體信用評等等級低一個級距，主要反映該些債券的次順位性質。
此外，就利息與清償本金及相關款項之支付順位來看，永豐金證券 111 年度第 1次無擔保次順位普通公司債甲券與乙券的支付順位，優於該公司之普通股股權，但次於該公司其它一般順位債券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言