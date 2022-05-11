升息循環財富重布局 建議存款、房貸、投資三面向檢視

美國聯準會吹響升息號角後，全球央行跟進的動作宣示升息循環再起，面對升息趨勢對財富布局的影響，渣打銀行建議偏好以外幣存款理財的客戶可以加碼以美元為主的短期定期存款，透過波段操作的方式掌握升息趨勢；面對升息帶來的額外房貸支出，可以將抵利房貸納入考量；投資部位則可以逢低布局美國的大型企業股票、高股息股票、REITs，以美元資產對抗通貨膨脹與地緣政治風險。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真指出，在升息循環的大趨勢確立下，投資人可以先從利息收入與支出的影響幅度思考應對的策略，再將不同的貨幣標的納入考慮，最終從整體財富管理的角度，重新審視投資組合以及風險偏好適合度，以充分應對市場趨勢的變化。

渣打銀行財富管理團隊指出，聯準會升息加上避險需求，美元短中線偏強的態勢相對明確，加上升息幅度與分次調整的預期，短、中天期美元優惠利率存款可望成為資金最佳的停泊處所。

偏好短天期的外幣定存客戶可以選擇「美金三個月期定存」年利率最高1.7%的專案，續存也享有六個月期年利率1.0%的優惠；如果偏好不同幣別，「人民幣六個月期定存」年利率最高2.4%的限量優惠也可以納入考量。

隨著國內利率水準也逐漸走高，對於貸款期限較長的傳統房貸客戶也會帶來比較大的利息負擔。對於想要活化資金的客戶而言，也可以評估轉換為抵利型的靈活房貸，利用存款餘額增加來折抵房貸利息，降低需要支付的實質利率。

以「渣打MortgageOne 靈活房貸」為例，依客戶不同的資金靈活度，提供100%、50%、30%三種不同折抵比例。資金靈活度較高的房貸戶可以考慮使用100%抵利型房貸，依照存款金額100%折抵房貸利息。只要客戶把薪資或其他存款轉入靈活房貸連結之專屬存款帳戶，存得愈多，實質利率就降得愈多。

渣打財富管理團隊指出，市場短線疑慮未除，除了烏俄戰爭持續膠著，聯準會鷹派升息態度強硬之外，中國大陸防疫清零政策對經濟衝擊，以及歐洲對俄羅斯石油和天然氣禁運的行動，將對全球經濟成長和通膨構成風險。儘管升息循環確立 ，但已逐漸被市場預期所消化，一旦美國聯準會停止進一步推高市場的利率預期 ，股票表現可望重新優於債券及現金資產，可以逢低布局美國的大型企業股票、高股息股票、REITs，以美元資產對抗通貨膨脹與地緣政治風險。

此外，有鑑於升息及通膨的影響，維持債券資產中立的觀點。不過，目前各類型債券價格已逐漸消化未來美國聯準會升息的干擾，現階段受到地緣風險延續、經濟成長動能放緩的風險背景下，適度配置成熟市場非投資等級債券、新興市場美元政府債券，讓財富管理的布局更加全面。