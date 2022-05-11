快訊

圖輯／一代台語片笑匠傳奇一生落幕——脫線享嵩壽90

美最強驅逐艦駐日！遼寧艦不甘示弱 率7艦駛近台灣演訓

7個LINE免費隱藏版貼圖來了！蠟筆小新超Q、任務也最難解

升息循環財富重布局 建議存款、房貸、投資三面向檢視

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
升息循環再起，牽動財富布局，渣打銀行建議從存款、房貸與投資三個面向應對趨勢。圖/資料照片
升息循環再起，牽動財富布局，渣打銀行建議從存款、房貸與投資三個面向應對趨勢。圖/資料照片

美國聯準會吹響升息號角後，全球央行跟進的動作宣示升息循環再起，面對升息趨勢對財富布局的影響，渣打銀行建議偏好以外幣存款理財的客戶可以加碼以美元為主的短期定期存款，透過波段操作的方式掌握升息趨勢；面對升息帶來的額外房貸支出，可以將抵利房貸納入考量；投資部位則可以逢低布局美國的大型企業股票、高股息股票、REITs，以美元資產對抗通貨膨脹與地緣政治風險。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真指出，在升息循環的大趨勢確立下，投資人可以先從利息收入與支出的影響幅度思考應對的策略，再將不同的貨幣標的納入考慮，最終從整體財富管理的角度，重新審視投資組合以及風險偏好適合度，以充分應對市場趨勢的變化。

渣打銀行財富管理團隊指出，聯準會升息加上避險需求，美元短中線偏強的態勢相對明確，加上升息幅度與分次調整的預期，短、中天期美元優惠利率存款可望成為資金最佳的停泊處所。

偏好短天期的外幣定存客戶可以選擇「美金三個月期定存」年利率最高1.7%的專案，續存也享有六個月期年利率1.0%的優惠；如果偏好不同幣別，「人民幣六個月期定存」年利率最高2.4%的限量優惠也可以納入考量。

隨著國內利率水準也逐漸走高，對於貸款期限較長的傳統房貸客戶也會帶來比較大的利息負擔。對於想要活化資金的客戶而言，也可以評估轉換為抵利型的靈活房貸，利用存款餘額增加來折抵房貸利息，降低需要支付的實質利率。

以「渣打MortgageOne 靈活房貸」為例，依客戶不同的資金靈活度，提供100%、50%、30%三種不同折抵比例。資金靈活度較高的房貸戶可以考慮使用100%抵利型房貸，依照存款金額100%折抵房貸利息。只要客戶把薪資或其他存款轉入靈活房貸連結之專屬存款帳戶，存得愈多，實質利率就降得愈多。

渣打財富管理團隊指出，市場短線疑慮未除，除了烏俄戰爭持續膠著，聯準會鷹派升息態度強硬之外，中國大陸防疫清零政策對經濟衝擊，以及歐洲對俄羅斯石油和天然氣禁運的行動，將對全球經濟成長和通膨構成風險。儘管升息循環確立 ，但已逐漸被市場預期所消化，一旦美國聯準會停止進一步推高市場的利率預期 ，股票表現可望重新優於債券及現金資產，可以逢低布局美國的大型企業股票、高股息股票、REITs，以美元資產對抗通貨膨脹與地緣政治風險。

此外，有鑑於升息及通膨的影響，維持債券資產中立的觀點。不過，目前各類型債券價格已逐漸消化未來美國聯準會升息的干擾，現階段受到地緣風險延續、經濟成長動能放緩的風險背景下，適度配置成熟市場非投資等級債券、新興市場美元政府債券，讓財富管理的布局更加全面。

美國聯準會 升息 房貸

延伸閱讀

7年情侶檔不婚問「該怎麼買房？」 網曝1招：雙方都有保障

星展推外國債券數位交易

母要借錢繳房租 14歲女兒拿出「大錢」引網驚嘆：存款比我多

本周房產熱話／升息1%影響有多大？可貸款千萬元縮至874萬元 桃園青埔新案破6字頭「未來還會漲」

相關新聞

新冠肺炎降到第四類法定傳染病？防疫保單搶理賠恐更亂

本土疫情大爆發，全國確診人數已飆破四十萬人，民眾期盼防疫保單可發揮作用，萬一確診可獲得理賠填補損失，但近日防疫政策混亂，...

保險局：輕症居家照護 「有用藥」才理賠

金管會日前拍板輕症居家照護視同住院的理賠擴大解釋原則，金管會表示，此原則前提為有進行醫療行為；換言之，若輕症、無症狀確診...

保險業讓步…數位健康證明 可取代診斷書

經歷多日協調後，產、壽險公會昨「讓步」採用金管會建議，以「數位健康證明」取代「診斷書」。金管會主委黃天牧、保險局局長施瓊...

黃天牧：誠信原則面對保戶

疫情擴散，防疫險理賠風暴初估達九百億，近期理賠爭議也讓民眾質疑產險公司想「耍賴」減少理賠。金管會主委黃天牧昨強調，「財務...

新聞眼／理賠風暴危及金融穩定 勿全民皆輸

新冠疫情爆發至今兩年多，防疫保單這枚未爆彈隨著政策混亂而引爆，連日亂象猶如潘朵拉盒子，局面一發不可收拾，影響層面甚至已擴...

挺醫護！台新銀祭診所藥局優惠 最高優利0.33%

國內新冠肺炎疫情快速升溫，4月底以來，本土單日確診人數持續突破萬人大關，因應疫情變化，快篩實聯制緊接上路，診所、藥局再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。