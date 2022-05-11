快訊

圖輯／一代台語片笑匠傳奇一生落幕——脫線享嵩壽90

美最強驅逐艦駐日！遼寧艦不甘示弱 率7艦駛近台灣演訓

7個LINE免費隱藏版貼圖來了！蠟筆小新超Q、任務也最難解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挺醫護！台新銀祭診所藥局優惠 最高優利0.33%

經濟日報 / 記者齊瑞甄／台北即時報導

國內新冠肺炎疫情快速升溫，4月底以來，本土單日確診人數持續突破萬人大關，因應疫情變化，快篩實聯制緊接上路，診所、藥局再度扮演防疫前線重要角色。台新銀行今表示，力挺醫療產業，針對第一線診所、藥局推出「台新與您同在醫起」優惠專案，與醫護同仁肩並肩共同努力。

台新銀行消費金融處資深副總吳良民表示，「台新與您同在醫起」專案涵蓋四大面向優惠。第一為優惠存款利率，凡診所及藥局在台新銀行開立健保撥款專戶，存款餘額在新臺幣1,000萬元內，可享最高優惠利率0.33%，增加利息收入；第二，享交易手續費優惠，台新銀行提供診所藥局及所屬員工，每月各10次跨行轉帳及提款手續費免費優惠，大額臨櫃匯款每月也有2次手續費減免，提供優於一般法人客戶的待遇。

第三，免費提供全球數位企金網(GB2B)交易平台功能，導入網路金融服務，讓忙碌的醫護人員在疫情下免出門可也輕鬆線上交易；第四，為診所、藥局量身打造，專案規劃支存帳戶的優化程序，讓申請支票更快速、更便利，並配合滿足數量需求，同時減免票信查詢費用。

吳良民強調，未來將秉持認真態度貫徹以客為尊的價值，用創新的思維，攜手各界夥伴共同推動永續。面對這波本土疫情，台新也與全國醫護人員同在，提供最親切、有溫度的數位金融服務，實踐普惠金融，致力於成為醫療產業的智慧好夥伴。

台新 醫護人員 疫情

延伸閱讀

大雨撐傘排隊買快篩劑午 民怨：不知下次還會要排什麼

專案教師實施原則應納不定期契約 教團籲勿流於做半套

201萬劑快篩逐步到貨 黃珊珊：不會讓北市斷貨

首例！專案教師適用勞基法 弘光科大違法解雇判復職

相關新聞

新冠肺炎降到第四類法定傳染病？防疫保單搶理賠恐更亂

本土疫情大爆發，全國確診人數已飆破四十萬人，民眾期盼防疫保單可發揮作用，萬一確診可獲得理賠填補損失，但近日防疫政策混亂，...

保險業讓步…數位健康證明 可取代診斷書

經歷多日協調後，產、壽險公會昨「讓步」採用金管會建議，以「數位健康證明」取代「診斷書」。金管會主委黃天牧、保險局局長施瓊...

黃天牧：誠信原則面對保戶

疫情擴散，防疫險理賠風暴初估達九百億，近期理賠爭議也讓民眾質疑產險公司想「耍賴」減少理賠。金管會主委黃天牧昨強調，「財務...

新聞眼／理賠風暴危及金融穩定 勿全民皆輸

新冠疫情爆發至今兩年多，防疫保單這枚未爆彈隨著政策混亂而引爆，連日亂象猶如潘朵拉盒子，局面一發不可收拾，影響層面甚至已擴...

挺醫護！台新銀祭診所藥局優惠 最高優利0.33%

國內新冠肺炎疫情快速升溫，4月底以來，本土單日確診人數持續突破萬人大關，因應疫情變化，快篩實聯制緊接上路，診所、藥局再度...

合庫導入ISO 20400 攜手供應商發揮永續影響力

順應國際永續趨勢，合作金庫銀行今年4月底順利導入ISO 20400永續採購指南，並獲英國標準協會（BSI）查核通過，並成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。