挺醫護！台新銀祭診所藥局優惠 最高優利0.33%

國內新冠肺炎疫情快速升溫，4月底以來，本土單日確診人數持續突破萬人大關，因應疫情變化，快篩實聯制緊接上路，診所、藥局再度扮演防疫前線重要角色。台新銀行今表示，力挺醫療產業，針對第一線診所、藥局推出「台新與您同在醫起」優惠專案，與醫護同仁肩並肩共同努力。

台新銀行消費金融處資深副總吳良民表示，「台新與您同在醫起」專案涵蓋四大面向優惠。第一為優惠存款利率，凡診所及藥局在台新銀行開立健保撥款專戶，存款餘額在新臺幣1,000萬元內，可享最高優惠利率0.33%，增加利息收入；第二，享交易手續費優惠，台新銀行提供診所藥局及所屬員工，每月各10次跨行轉帳及提款手續費免費優惠，大額臨櫃匯款每月也有2次手續費減免，提供優於一般法人客戶的待遇。

第三，免費提供全球數位企金網(GB2B)交易平台功能，導入網路金融服務，讓忙碌的醫護人員在疫情下免出門可也輕鬆線上交易；第四，為診所、藥局量身打造，專案規劃支存帳戶的優化程序，讓申請支票更快速、更便利，並配合滿足數量需求，同時減免票信查詢費用。

吳良民強調，未來將秉持認真態度貫徹以客為尊的價值，用創新的思維，攜手各界夥伴共同推動永續。面對這波本土疫情，台新也與全國醫護人員同在，提供最親切、有溫度的數位金融服務，實踐普惠金融，致力於成為醫療產業的智慧好夥伴。