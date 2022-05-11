花火節開跑！跳島旅行常見三問題 保險攻略一次搞定

一年一度的澎湖花火節開跑，許多人早已蓄勢待發，除規劃住宿及交通外，也別讓突發事故壞了興致，產險業者針對三個常見的問題，提出跳島旅遊可能面臨的風險及解決方式，以提前確實將保障備妥。

第一個民眾常見的問題為「規劃跳島旅遊不確定性大，班機延誤怎麼辦？」，泰安產險表示，台灣四面環海，每年五至十一月常受颱風侵襲，離島區域難免因天候不佳導致班機、行李、旅程延誤等各種突發狀況，旅遊不便險中班機延誤慰問金就能給予最高2千元的保障。

旅遊不便險主要是保障旅途中可能會遇到的種種事故，除班機延誤外，包括旅行責任保險、行李延誤/遺失購物費用、額外住宿費用、旅程取消或縮短費用、劫機慰問保險金、食物中毒慰問金等項目，皆一併保障。

第二個常見的問題為「遊玩風景名勝地，卻因意外受傷？」，澎湖的七美、望安等島嶼行程都非常引人入勝，在暢玩水上活動時，遭受意外事故需緊急救援，會產生一筆不小的費用。

對此，泰安產險特別將「緊急救援費用保險」一併納入保障，倘不幸事故發生，提供旅客搜索救助、移送費用，以及過程中事故處理的交通、住宿、餐飲費用等，最高補償100萬元；另在當地租車代步，「個人責任險」可補償因個人過失致第三人受傷、財物受損而受賠償要求的損失。

第三個常見問題為「怎麼投保比較划算呢？」以泰安旅行綜合保險C方案、三天兩夜小旅行為例，保費僅需282元，即有最高千萬保障。

泰安產險指出，該方案除承保上述提到的旅遊不便險、保障意外身故及受傷醫療的旅行平安險外，還有出遊時貴重物品如皮包等個人物品失竊遭搶保險、家中遭小偷洗劫時的居家竊盜損失補償保險，和專為毛小孩設計的寵物意外費用等保障。