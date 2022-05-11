快訊

遭求處24年重刑！戴寧詐助理費推給父親 518萬用來繳稅買貓飼料

確診怎麼辦？5千人居隔經驗幫你沙盤推演 必要準備一次看

掌握通膨率、收益率 法人：實質資產基金可長期布局

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

因應通膨局勢，全球多個央行都加入緊縮貨幣政策行列，勢必牽動全球資金移轉，實質多重資產基金因多元布局特色，今年以來相對股、債市表現亮眼，其中，元大實質多重資產基金今年來報酬率達6.63%，為同類型之首，預期未來憑藉掌握通膨率、收益率兩大主軸，有機會在市場變動中，持續靈活在各資產中找出利基。

通膨率與收益率一直是市場兩大關注焦點，元大投信環球市場投資研究團隊表示，實質資產大致涵蓋三大領域，分別為不動產以及公用基礎設施、大宗商品原物料，這些資產的特色，在於緊扣民生、工業需求，有些還具有收益來源，也因此在剛性需求下，價格通常具一定支撐，在景氣上揚期，能受惠於需求增加，而在通膨時期，甚至有跟著漲價的空間。

現階段能源與全球四大金屬銅、鋁、鋅、鎳庫存非常低，俄烏戰爭以來更惡化，讓鋁價、銅價一度創下史上新高。中長期來看，低碳經濟當道下新基礎建設商機，乾淨能源與電動車加速發展，都支撐甚至推升原物料行情。

在收益率方面，依據彭博資訊4月30日資料，標普全球基礎設施指數殖利率3.60%、富時已開發市場房地產指數殖利率3.42%，本來就具吸引力。而且REITs種類愈來愈多，不只限於零售、辦公、工業和住宅等傳統核心類別，新興成長趨勢的5G電塔、數據中心、自助倉儲、醫療照護宅等，讓REITs市場持續擴大，帶來更多投資機會。

根據理柏資訊，元大實質多重資產基金截至今年4月底，不同天期績效在多重資產型基金此分類中皆名列前茅，是元大投信環球市場投資部旗下表現最佳基金之一，展現今年市場普遍震盪環境下，元大環球市場投資團隊多重資產靈活配置多元分散功力。

元大實質多重資產基金研究團隊表示，實質資產中原物料、公用事業標的，與股市相關係數較低，不動產、公用事業標的還提供收益率來源，並具分散風險功能，適合納入資產組合，以中長期角度布局。

元大投信 通膨

延伸閱讀

公用事業今年總報酬可望逾8%

配置多重資產 平衡波動風險

美REITs基金 有利可圖

跨國多重資產 吸金

相關新聞

新冠肺炎降到第四類法定傳染病？防疫保單搶理賠恐更亂

本土疫情大爆發，全國確診人數已飆破四十萬人，民眾期盼防疫保單可發揮作用，萬一確診可獲得理賠填補損失，但近日防疫政策混亂，...

保險業讓步…數位健康證明 可取代診斷書

經歷多日協調後，產、壽險公會昨「讓步」採用金管會建議，以「數位健康證明」取代「診斷書」。金管會主委黃天牧、保險局局長施瓊...

黃天牧：誠信原則面對保戶

疫情擴散，防疫險理賠風暴初估達九百億，近期理賠爭議也讓民眾質疑產險公司想「耍賴」減少理賠。金管會主委黃天牧昨強調，「財務...

新聞眼／理賠風暴危及金融穩定 勿全民皆輸

新冠疫情爆發至今兩年多，防疫保單這枚未爆彈隨著政策混亂而引爆，連日亂象猶如潘朵拉盒子，局面一發不可收拾，影響層面甚至已擴...

合庫導入ISO 20400 攜手供應商發揮永續影響力

順應國際永續趨勢，合作金庫銀行今年4月底順利導入ISO 20400永續採購指南，並獲英國標準協會（BSI）查核通過，並成...

防疫險理賠風暴 產險業恐有流動性問題

防疫險理賠風暴愈演愈烈，金管會主委黃天牧昨（10）日親上火線，表態只要保險公司依誠信完成對保戶承諾，讓保戶有信心，就算財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。