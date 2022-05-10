逃命波！全台只剩8張防疫保單可買 不到一個月大減7成

據金管會到5月6日止統計，全台防疫保單只剩下8張可還在銷售，較兩周前又少了4張，與過去熱賣高峰全台有上百張防疫險可讓民眾挑選，如今防疫保單成為保險業界的燙手山竽。

據金管會到上周五統計，全台只剩下9家產險業、2家壽險業銷售共25張防疫險或疫苗險，其中防疫險只剩下8張、疫苗險17張。

若與兩周前，4月25日時，當時還有11家產險、4家壽險提供33張防疫險或疫苗險，其中防疫險還有12張、疫苗險還有21張。

等於兩周後，防疫險、疫苗險各下架了4張，連產險業和壽險業也各退出兩家，其中2家壽險業只銷售4張疫苗險，等於壽險業正式淡出防疫保單市場。

今年4月11日當時市售還有81張防疫險跟疫苗險，不到一個月後，全台竟剩下25張，大減了七成。