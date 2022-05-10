防疫保單理賠採數位健康證明 4產險同意配合執行

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導
產險公會今（10）日建議業者受理理賠申請不限於書面診斷證明，目前旺旺友聯、國泰產、新光產、南山產等業者已同意數位健康證明作為診斷證明書的替代文件，圖為示意圖。報系資料照
產險公會今（10）日建議業者受理理賠申請不限於書面診斷證明，目前旺旺友聯、國泰產、新光產、南山產等業者已同意數位健康證明作為診斷證明書的替代文件，圖為示意圖。報系資料照

產險公會今（10）日建議業者受理理賠申請不限於書面診斷證明，目前旺旺友聯（2816）、國泰產、新光產（2850）、南山產等業者已同意數位健康證明作為診斷證明書的替代文件，但公司仍保留理賠查核的權利，其他業者正開會研議中。

為申請保險理賠，大量民眾近期湧入醫院要求醫生開立確診證明，塞爆醫院引發亂象，金管會8日拋出數位新冠病毒健康證明作為防疫險理賠審核文件，不料引起業者強烈反彈。

為尋求共識，產險公會今日下午緊急召開臨時理事會，由各公司董總出席會議共同研商。據了解，在會議上多對數位健康證明替代診斷書有疑慮，因此並未達成共識。

產險公會發布聲明僅以「建議」業者採納，意味著交由各產險公司自行決定。產險業者透露，目前認為數位健康證明可作為理賠參考文件之一，「並沒有說不行」，但擔憂的是這與醫生開立的診斷證明，在嚴謹度上仍有一段差距，缺少診斷過程、亦未經醫生確認，其道德風險亦會增高，期盼能夠研議出一個可被業界接受的認定方式，亦不希望為醫療量能造成負擔。

旺旺友聯產險率先聲明，考量為減輕醫療院所行政作業負擔，減省醫療量能及社會成本的耗費，除接受紙本診斷證明書辦理理賠申請作業，也依產險公會的建議同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為診斷證明書的替代文件，但公司仍保留事後查核的權利。

其餘新光產險、南山產險亦同意配合「數位新冠病毒健康證明」作為診斷證明書的替代文件，但保留理賠查核的權利，而國泰產險將配合執行，後續並依正常理賠查核程序進行。

產險 理賠 國泰

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