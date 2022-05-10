新光金公布前十大股東 驚見鋼鐵業老闆

新光金（2888）公布最新前十大股東名單，前四大股東分別是新光醫院、新光三越、新勝、新光實業，第五大股東更動為「匯豐銀託管高盛投資專戶」首度拿下，持有17.8萬張、持股比率1.23%。

第六大股東是摩根大通託管先進星光基金，持有17.7萬張、持股比1.22%，在去年加碼約0.07%，約1萬多張；第七大是摩根大通託管梵加德新興市場股票指數基金，持有16.4萬張、約占1.13%，非首次出現在新光金前十大股東名單中。

第八則是新光吳家老四吳東昇為代表的新光合纖，持股1.12%；第九大是裕鐵企業；第十大是新光人壽創始員工吳家錄的家邦投資，持股0.89%。

其中，值得關注的是，新光金第九大股東「裕鐵企業」，以15.7萬張、占1.08%，首度躋進前十大股東，據了解，裕鐵企業董事長為義聯集團創辦人林義守堂弟林高煌，市場傳出，林高煌於2020年新光金董事改選時就布局新光金持股，接著更一路參與新光金現金增資，擠進前十大持股，格外備受市場矚目。

裕鐵企業成立於1985年，經營項目從傳統的鋼板分條裁剪、製管、華司沖壓逐漸轉型專業的熱浸鍍鋅、鍍55%鋁鋅及烤漆鋼鐵製造廠。

新光金最新的前十大股東名單，第一大是新光醫院有近58萬張，持股4%；第二是新光三越占3.83%；第三是持股3.28%的新勝；第四是台灣新光實業有1.66%，新勝及新光實業的代表人都是台新金（2887）董事長吳東亮的夫人彭雪芬；第五大是高盛投資專戶，2021年時還未見在前10大股東中，這次直接躍升第五大，加碼至少6.5萬張。