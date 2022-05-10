中小企業放款首季衝1085億 5銀行新增逾百億元最多

國銀力挺中小企業，金管會今（10）日公布，今年第一季本國銀行對中小企業新增放款達1085.45億元，累計達成率達31.01%，其中新增放款前五大銀行依序為台新（2887）、玉山（2884）、永豐（1907）、匯豐及華南銀行，新增放款金額皆超過百億元。

金管會今日公布本國銀行2022年3月底辦理中小企業放款概況，截至今年3月底，本國銀行對中小企業放款餘額達8兆7,972億元，較上月底增加394.3億元。

金管會每年皆會訂定國銀對中小企業放款目標，2021年新增放款目標為3,000億元，達標率高達292%，主要是疫情衝擊經濟，國銀承作大量的紓困貸款，帶動整體國銀對中小企業新增放款大增，今年金管會則將中小企業放款目標提高至3,500億元。

金管會銀行局副局長林志憲指出，今年前3月國銀對中小企業新增放款達1085.45億元，儘管較去年同期的1,534.4億元，略有成長趨緩的現象，但以今年放款成長目標來看，目標達成率已達31.01%。

觀察今年前3月對中小企業新增放款前五大銀行，第一名為台新銀行新增放款170億元，其次依序為玉山銀行137.8億元、永豐銀行125.6億元、匯豐銀行119.4億元、華南銀行112.9億元，由此可見，前五大銀行第一季新增放款金額皆突破百億元關卡。

金管會統計，今年3月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.86%，占民營企業放款餘額比率為70.56%，分別較上月底的比率增加0.03、0.27個百分點。

另外，今年3月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.26%，則與上月持平。林志憲表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。