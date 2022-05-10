理賠爭議釀民眾不信任危機 黃天牧：應誠信面對保戶

國內疫情擴散，銷售防疫險最大宗的產險業面臨虧損的困境，也引發社會大眾質疑產險公司想「耍賴」減少理賠。金管會主委黃天牧今強調，依照出險情況，是有可能營收上出現赤字，但現階段重要是保戶信任問題，請各產險公司要依照誠信原則去面對保戶，就算是經營赤字，保戶還是會對這家公司有信心，業務也終究會回來。

黃天牧表示，現在疫情擴散、確診人數增加，對原有防疫險承保範圍當然會增加理賠可能性，保險局對各公司可能的出險情況有估計，也有請董事會要提出規劃。金管會會密切注意各公司財務發展，有的公司屬於金控旗下，有的屬於個別公司，情況不相同，各公司要配合防疫政策、保戶權益，確保所有保戶都能在符合理賠條件下得到合宜的理賠。

黃天牧指出，不諱言產險公司在流動性與財務上的問題有可能發生，流動性部分因理賠是慢慢出現，保險公司正在處理中，「如果依照現在這樣出險情況，是有可能在營收上出現赤字」，牽涉到未來保險公司增資規劃，但同時做為監理機關，很重視保戶權益維護，金融機構健全經營與保戶權益維護兩點都重要，會密切注意各公司發展情況，做最好的安排。

據保險局統計，共有12家產險公司賣防疫險，銷售超過百萬張的有兩家，50萬張到100萬張的有3家，30萬張到50萬張的有2家，30萬張以下有5家。

黃天牧表示，每一家產險公司在理賠估計、保單風管措施、核保策略都不同，有些公司賣得量很多，如果有再保分攤損失可能就沒有這麼多，各公司在發行保單上有做哪些風管措施，跟後面出險理賠要承擔哪些損失都不盡相同。

但黃天牧舉例，很多國際大型再保公司面對巨災，可能某一年承受很多損失，但這些公司都會依約理賠，就算第二年保費大幅提高，經營上出現赤字，民眾對這家保險公司還是會有信心，這是誠信經營原則，不毀損向保戶的承諾，保戶還是會對這家公司有信心，業務也還是會回來的。

黃天牧強調，現階段面對防疫險議題，重點是要要求保險業者，大家民眾不放心的是保險公司，所以保戶想趕快理賠、到醫院PCR，就怕不趕快申請理賠就賠不到，其實只要契約有效，符合理賠條件2年內可以申請理賠。