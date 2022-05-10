快訊

九宮格防疫假惹民怨 教育部要各校「從寬認定不得討證明」

趙少康批「7月降級不公布確診數是為選舉」 陳時中回應

QA整理／傳染病降級理賠減少？居家照護有給付嗎？保戶疑惑一次看

防疫險理賠改數位健康證明 旺旺友聯率先宣布配合執行

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
大批民眾蜂擁至醫院要求開立診斷書申請防疫保單理賠，引發「診斷書之亂」。圖為醫院外排滿等候篩檢的民眾。本報資料照片
大批民眾蜂擁至醫院要求開立診斷書申請防疫保單理賠，引發「診斷書之亂」。圖為醫院外排滿等候篩檢的民眾。本報資料照片

金管會日前要求產險業者以「數位健康證明」取代「診斷書」，放寬理賠標準。產險公會今表示，建議所屬會員公司在受理理賠申請時，「不限於固有之書面診斷證明」，但並未明確要求產險公司一定要配合，如同授權各產險公司自行決定。旺旺友聯產險今天已宣布，「同意以數位新冠病毒健康證明替代診斷證明」。

產險公會今召開臨時理事會，除了各大產險業者董事長列席外，也會邀集衛福部、金管會官員等列席。產險業者原本傾向不執行以「數位健康證明」取代診斷書的此放寬，但公會最終決定，授權各產險公司自行決定。

旺旺友聯下午表示，考量為減輕醫療院所行政作業負擔，減省醫療量能及社會成本的耗費，除接受紙本診斷證明書辦理理賠申請作業，也依產險公會建議，同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為診斷證明書的替代文件，但旺旺友聯仍保留事後查核權利。

至於其他產險業者則表示，是否同意用數位證明取代診斷書，目前仍在討論中，定案後將對外說明。

產險 理賠 金管會

延伸閱讀

防疫險理賠爭議 黃天牧呼籲保險業採用數位健康證明

木柵機廠防疫急門診明上線 柯文哲：日篩檢量將達9400

數位健康證明取代診斷書？產險公會回應了

壽險率先認可數位健康證明 產險公會下午開會討論

相關新聞

「快篩陽=確診」會影響理賠？新冠降至四級傳染病理賠金會減少？QA整理一次看

隨著新冠肺炎疫情變化快速，防疫政策也不斷在改變，導致防疫險理賠爭議愈來愈多，也導致產險公司、主管機關、保戶出現對立，許多...

防疫保單理賠放寬？產險公會聲明：不限於固有書面診斷證明

近日新冠肺炎確診病例激增，防疫保單近日爭議不斷，為了平息亂象，金管會日前召集業者開會，要求以「數位健康證明」取代「診斷書...

金管會定調 輕症居家照護有處置用藥才理賠

新冠肺炎確診輕症居家照護，金管會保險局4月中放寬居家照護可比照住院理賠住院日額，今保險局強調，前提是居家照護期間有醫療行...

理賠爭議釀民眾不信任危機 黃天牧：應誠信面對保戶

國內疫情擴散，銷售防疫險最大宗的產險業面臨虧損的困境，也引發社會大眾質疑產險公司想「耍賴」減少理賠。金管會主委黃天牧今強...

數位證明取代診斷書 保險局長4點說明釐清業者疑慮

金管會提議防疫險理賠可以數位證明取代診斷書，但遭產險業者極力反對，經歷多日協調後，壽險業已採納，產險業則「讓步」，但明確...

防疫險理賠改數位健康證明 旺旺友聯率先宣布配合執行

金管會日前要求產險業者以「數位健康證明」取代「診斷書」，放寬理賠標準。產險公會今表示，建議所屬會員公司在受理理賠申請時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。