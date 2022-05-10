防疫險理賠改數位健康證明 旺旺友聯率先宣布配合執行

金管會日前要求產險業者以「數位健康證明」取代「診斷書」，放寬理賠標準。產險公會今表示，建議所屬會員公司在受理理賠申請時，「不限於固有之書面診斷證明」，但並未明確要求產險公司一定要配合，如同授權各產險公司自行決定。旺旺友聯產險今天已宣布，「同意以數位新冠病毒健康證明替代診斷證明」。

產險公會今召開臨時理事會，除了各大產險業者董事長列席外，也會邀集衛福部、金管會官員等列席。產險業者原本傾向不執行以「數位健康證明」取代診斷書的此放寬，但公會最終決定，授權各產險公司自行決定。

旺旺友聯下午表示，考量為減輕醫療院所行政作業負擔，減省醫療量能及社會成本的耗費，除接受紙本診斷證明書辦理理賠申請作業，也依產險公會建議，同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為診斷證明書的替代文件，但旺旺友聯仍保留事後查核權利。

至於其他產險業者則表示，是否同意用數位證明取代診斷書，目前仍在討論中，定案後將對外說明。