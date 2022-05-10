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金管會定調 輕症居家照護有處置用藥才理賠

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
保險局局長施瓊華今出席金管會線上記者會。圖／截圖自金管會線上記者會
保險局局長施瓊華今出席金管會線上記者會。圖／截圖自金管會線上記者會

新冠肺炎確診輕症居家照護，金管會保險局4月中放寬居家照護可比照住院理賠住院日額，今保險局強調，前提是居家照護期間有醫療行為過程或有用藥情形才會理賠，依照此原則來處理。

保險局局長施瓊華今親上火線回應防疫險理賠爭議。施瓊華表示，金管會在4月19日公布居家照護可依照住院理賠，前提是必須有醫療行為，居家照護本身有遠距醫療團隊診療，也會有處置用藥，當時跟業者溝通時，業者也考慮到如果有醫療行為可以來從寬理賠，「前提是居家照護期間有醫療行為過程或有用藥情形才會理賠。」

但有些之前的確診者沒有跟醫生視訊、無症狀者就不會用藥，或確診者過多排不上視訊醫療、清冠一號是否合乎用藥等爭議。施瓊華也表示，這有很多技術上的問題，保險公司要依照大原則再來做判定，技術上的細節、指引，應該由公會去決定。

此外，針對快篩陽性即確診將於12日上路，施瓊華表示，指揮中心還未公布細節流程，原則上各保險公司要依照契約規定辦理，但業者對快篩確定部分有疑慮，待指揮中心公布細節後，由公會來評估相關細節。

理賠 保險

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