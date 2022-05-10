「快篩陽=確診」會影響理賠？新冠降至四級傳染病理賠金會減少？QA整理一次看

隨著新冠肺炎疫情變化快速，防疫政策也不斷在改變，導致防疫險理賠爭議愈來愈多，也導致產險公司、主管機關、保戶出現對立，許多保戶仍搞不清楚到底能賠還是不能賠，尤其已確診且正準備申請理賠的保戶更是霧煞煞。以下整理保戶最常見的理賠疑惑：

Q：輕症居家照護，還可以領防疫險的確診補償金與住院日額給付嗎？

A：金管會日前已放寬，居家照護得比照住院日額做理賠，因此現行確診者是可以理賠確診補償金與住院日額給付。

不過，產險業者正在討論，未來居家照護者弱屬無症狀或沒接受醫生診療及開藥，或是僅服用一般感冒藥，恐將不給付住院日額，只有經醫生診斷且開處方並服用治療COVID-19疾病的藥物才比照住院日額給付，但此案還仍在研擬中，尚未定案。

Q：「快篩陽=確診」，對申請理賠有什麼影響？要拿什麼當判斷依據？

A：目前金管會與產、壽險公會仍在協調當中。業者對「快篩陽即確診」最大疑慮是不能確定是否為本人做的快篩，與自行快篩的過程是否具正確性，也擔憂恐會有人為領保險金，施壓診所開立證明的情況，因此目前仍傾向PCR為準。

Q：金管會推「數位證明」代替診斷書，保險公司到底認不認？

A：為減輕醫院負擔，金管會建議改以「數位新冠病毒健康證明」代替診斷證明書，作為理賠文件。不過遭部分產險業者反對，質疑數位證明中有諸多欄位無法完整揭露理賠需要的資料，包括身分證字號、檢驗人員等，也無法防止偽造。

壽險公會今天中午表示，為減輕醫療院所行政作業負擔並配合中央疫情指揮中心政策，經協調各會員公司後，壽險業同意得以衛福部疾管署製發之「數位新冠病毒健康證明」作為診斷證明書的替代文件。但強調「保險公司仍得保留事後查核權利」。

產險公會今天下午發布聲明，建議所屬會員公司在受理理賠申請時，「不限於固有之書面診斷證明」，但並未明確要求產險公司一定要配合，如同授權各產險公司自行決定，但與之前產險業表態不配合，已有讓步。

Q：一旦新冠從第五級傳染病降到第四級，我的理賠金額會減少嗎？會減少多少？

A：指揮中心預計7月中旬可能有機會將目前新冠肺炎從第五類法定傳染病降到第四級，部分防疫險確實將導致理賠金額大降，但並非每張防疫險都會受到影響，要以民眾已投保的防疫險保單條款為準。

據了解，目前將有四家產險防疫保單，在降為第四級後理賠金額將剩5%或10%，包括國泰世紀產、明台產、旺旺友聯產、中信產等，假設本來確診可獲5萬元理賠，降到第4級後，只剩2500或5000元。

Q：衛福部說最快七月才會把新冠降到第四類，那我是不是要趕快去申請？

A：仍以已投保的防疫險保單條款內容為準，若保單條款內有規定各級法定傳染病的理賠比率，且已確診的保戶，最好在降級之前向保險公司申請理賠，以免理賠金大打折扣，但若已投保的保單條款內沒有針對不同法定傳染病給付有不同比率，仍建議在2年內向保險公司申請理賠。建議可先向保險公司詢問清楚，如果降級保單條款內是否有相關條文。

Q：萬一有產險公司因此倒閉，我會拿不到理賠嗎？主管機關會有其他補救措施嗎？

A：目前各產險公司資本適足率皆仍在法定標準之上，主管機關也已備妥機制，若理賠金額過高造成產險公司財務壓力，將優先請大股東增資，或是動用準備金，金管會也承諾，只要是已經售出的保單就需要履約，民眾不需要恐慌。