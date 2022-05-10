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浩鑫4月合併營收1.7億元年增26.76％ 創三年同期新高

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
浩鑫總經理鄭瑋勳。浩鑫/提供
浩鑫總經理鄭瑋勳。浩鑫/提供

浩鑫（2405）今（10）日公告2022年4月合併營收1.71億元，較上月增加32.2％、與去年同期成長26.76％雙成長，創三年同期新高表現，累計1-4月合併營收5.93億元，年增率為12.08％。

浩鑫4月合併營收年增26.76％，為三年來同期新高表現，除部分訂單遞延挹注外，XPC出貨量成長且中高階機種占比增加帶動為主因。受惠終端市場需求復甦，客戶對於數位轉型及AI Edge、IoT、VR/AR的相關應用態度更為積極，推升公司系統機與中高階機種的出貨明顯成長，搭配子公司暄達醫學醫療氣墊床穩健出貨，推升4月合併營收相較上月與去年同期呈現雙成長走勢。

浩鑫指出，雖目前疫情尚未停歇，惟全球多國多已逐步邁向「正常生活」模式，在經濟活動回溫後，於零售、服務及公共設施等領域已紛紛加速數位轉型的規劃。其中歐洲市場雖因戰爭導致通膨壓力後續影響尚待觀察外，整體而言，歐美市場的專案需求強勁，尤以浩鑫產品所服務之安全監控、自動控制、智慧零售相關應用領域為多。

子公司暄達醫學氣墊床出貨維持穩健，負壓傷口治療機已獲得慈濟、北榮、新光、振興、三總及國軍醫院等醫療中心使用，並與台中、高雄地區診所展開策略聯盟，跨入診所傷口照護市場，今年暄達醫學亦計畫透過海外子公司的籌備，以優化現有產品於海外市場的推廣與布局，期擴大全球市場佔有率。

營收 浩鑫

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