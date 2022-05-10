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防疫險風暴 黃天牧：財務赤字可改善 信任赤字難彌補

經濟日報 / 記者廖珮君／即時報導

防疫險理賠風暴愈演愈烈，金管會主委黃天牧今（10）日親上火線，力挺理賠確診證明可用「數位健康證明」來替代診斷書，黃天牧特別提醒保險業者：「財務赤字(fiscal deficit)可以改善，信任赤字(trust deficit)則難以彌補，尤其對金融業而言，社會大眾的信任更是永續經營發展的基礎。」

黃天牧發言全文如下：

首先要謝謝保險業者，從防疫險到疫苗險，提供民眾 移轉風險的管道，讓民眾在面對染疫可能造成的支出增加或收入減少時，能多一層保障。

其次，疫情的變化確實對部分保險業帶來財務上壓力，金管會也關心保險業財務健全與營運穩定，但不可諱言，在醫療資源妥適運用、保戶權益維護、保險業損失控 制等不同面向間，要取得平衡並不容易。

金管會已與衛福部加強協調，在合乎防疫政策措施且不偏離保險 契約條款意旨下，儘量協助取得兼顧各方需求的理賠 證明文件，例如數位健康證明就是一項可行的方案。

三、在尋求共識的過程中，難免基於各自立場而有不同主張。但我想提醒保險業，2008 年全球金融危機，美國 部分金融機構倒閉造成經濟衰退、失業率攀升及社會動盪，負責人卻領取高額酬勞或全身而退，使民眾對金融機構的信心降至谷底，甚至發起「佔領華爾街」運動；此後即使金融機構獲利好轉，民眾對金融業的信任度卻長達十年持續低迷。

舉這個例子，是想提醒我們的保險業，財務赤字(fiscal deficit)可以改善，信任赤字(trust deficit)則難以彌補，尤其對金融業而言，社會大眾的信任更是永續經營發展的基礎。

四、在相關議題討論過程中，

金管會懇切提出二項呼籲：

(一)請保險業以建立長期信賴關係為出發點，在採用數位 健康證明等兼顧各方需求的方式下，協助保戶處理理 賠申請，發揮積極正向的力量，維護產業形象與信譽。

(二)防疫險二年內都能申請理賠，只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金，不用急著申請相關證明。請民眾共 體時艱，先將醫療院所量能留給有緊急醫療需求的病患。

保險 理賠 金管會

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