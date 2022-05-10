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防疫保單理賠放寬？產險公會聲明：數位健康證明可取代診斷書

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防疫保單理賠放寬？產險公會聲明：不限於固有書面診斷證明

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
近日新冠肺炎確診病例激增，防疫保單近日爭議不斷，圖為示意圖。（本報系資料庫）
近日新冠肺炎確診病例激增，防疫保單近日爭議不斷，圖為示意圖。（本報系資料庫）

近日新冠肺炎確診病例激增，防疫保單近日爭議不斷，為了平息亂象，金管會日前召集業者開會，要求以「數位健康證明」取代「診斷書」，放寬理賠標準，產險公會今天下午發布聲明，建議所屬會員公司在受理理賠申請時，「不限於固有之書面診斷證明」，但並未明確要求產險公司一定要配合，此決定雖較為折衷，但與之前產險業表態不配合，已有明顯讓步。

產險公會今召開臨時理事會，除了各大產險業者董事長列席外，也會邀集衛福部、金管會等官員列席。產險業者原本傾向不執行以「數位健康證明」取代診斷書的放寬，但最終仍有一定程度讓步，產險公會建議各公司不用限於診斷書。

產險公會聲明指出，慮及我國近日新冠肺炎疫情嚴峻、醫療量能負擔甚鉅，產險公會為減省醫療量能及社會成本之耗費，並兼顧投保民眾與確診病患之權益保障，避免對於中重症患者之就醫需求與醫療資源造成不利排擠，「建議所屬會員公司於受理理賠申請時，不限於固有之書面診斷證明，並請考量受理同一性質足資證明效力之數位證明文件」。

但產險公會也強調，保險理賠案件的理賠審理，各會員公司仍會依現行法令、個別契約及保單條款詳予斟酌。

至於壽險公會今中午就已發聲明指出，近日民眾為申請防疫險理賠，蜂擁前往醫療院所要求開具診斷證明書，造成醫療院所龐大作業負擔，進而影響民眾權益。

壽險公會表示，為減輕醫療院所行政作業負擔並配合中央疫情指揮中心政策，經協調各會員公司後，壽險業同意得以衛福部疾管署製發之「數位新冠病毒健康證明」作為診斷證明書的替代文件。但同樣也強調「保險公司仍得保留事後查核權利」。

產險 理賠 防疫保單

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