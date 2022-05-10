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國泰產展現負責態度 率先提存防疫險理賠準備

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
圖為國泰金融中心大樓。圖／國泰金提供
圖為國泰金融中心大樓。圖／國泰金提供

國泰金控（2882）子公司國泰世紀產險因應防疫險理賠，率先展現財務上的負責態度，今(10)日於國泰金說明4月獲利的新聞稿中披露，「防疫保單方面，考量政府防疫政策與疫情持續發展，亦提存相關賠款準備，未來針對疫情發展狀況將適時再調整賠款估計與入帳」。

這也是新冠疫情再度增溫以來，針對外界關切的防疫險理賠，首家披露已針對這項投資人關心的議題，主動說明已經提列理賠準備的產險公司。

據了解，國泰產已針對今年前四月的理賠情況，按照會計公報的原則，模擬三種情況提列防疫險的理賠準備，「金額不大」。

第一種情況為，已報已決，保戶已經確診，且來申請理賠，國泰產險也支付掉保險金了，財務上自然會認列。

第二種為，已報未付，也就是保戶已經來申請，但是國泰產還沒完成理賠作業。

第三種為，未報未決，有鑑民眾確診比率因為防疫政策改變而提高，針對還沒來申請理賠，但是可能來申請的部分，國泰產也在符合會計的原則下，主動提列賠款準備。

國泰產4月稅後純益0.1億元、年減96.2%，前四月稅後純益8.4億元、年增13.5%，財務穩健良好、風險可控。

據了解，國泰產將根據疫情發展、政策演變、保單出險等情形，按照財務會計準則來決定5月是否要再繼續提列。

國泰金控 防疫保單 理賠

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