壽險公會表態響應政策 同意數位證明替代診斷證明書

防疫保單日趨限縮理賠，醞釀民怨，處理不慎將衝擊今年底選情。壽險公會今(10)日中午發布新聞稿，針對其中備受民眾關切的「數位新冠病毒健康證明」能否替代COVID-19診斷證明書之事，進行表態，以期安定社會人心。

壽險公會明確表態，響應金管會保險局局長施瓊華捍衛保戶權益的理念，以下為壽險公會新聞稿全文：

近日民眾為申請防疫險理賠，蜂擁前往醫療院所要求開具診斷證明書，造成醫療院所龐大作業負擔，進而影響民眾權益。為減輕醫療院所行政作業負擔並配合中央疫情指揮中心政策，經協調各會員公司後，本業同意得以衛福部疾管署製發之「數位新冠病毒健康證明」作為COVID-19診斷證明書之替代文件。但保險公司仍得保留事後查核之權利。