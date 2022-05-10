亞洲不含日本股市 過去一周迎資金淨流入

美國聯準會正式升息2碼並宣布將於6月啟動縮表，且表示暫時不考慮更積極的升息幅度；但對通膨擔憂持續影響投資情緒，全球股市過去一周持續震盪。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，過去一周除亞洲不含日本股市單周迎來資金淨流入外，其餘地區股市多續呈淨流出狀態，其中又以已開發歐洲淨流出幅度較大。

安聯投信表示，聯準會正式宣布升息2碼，同時主席鮑爾表示尚未考慮更加激進的升息步調，但市場持續受到通膨與經濟成長前景影響，加上歐盟推出新一輪對俄羅斯石油制裁計畫，影響投資情緒與信心。觀察全球股市，除能源股逆勢走高外、全球各類股普遍下挫；從市場來看，過去一周包括道瓊歐洲600、MSCI亞太含日本與MSCI新興市場等指數多走跌；而美股主要指數雖多走跌，但費城半導體指數卻逆勢走揚2.27%，為主要股市中少數收紅者。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，隨著包括通膨、地緣政治動盪等狀況從年初至今持續影響全球經濟與市場，美國聯準會已開始接受其落後於曲線的事實，並開始積極追趕，已於年初至今兩次利率決策會議累積調升3碼，以期有效平抑偏高的物價。展望後市，由於聯準會政策對金融市場的投資情緒、資金流向以及經濟是否衰退有重要的影響，其後續的政策態度將會是重要的關注焦點之一。

在總體經濟面，莊凱倫表示，根據全球貨幣基金（IMF）4月對經濟成長的最新預測，與1月的預測值相較已略有下修，但全球經濟整年仍有望維持正成長，其中美國整年預估經濟成長率雖也略為下修但仍有望達到3.7%，優於成熟國家平均的3.3%與歐元區，經濟基本面仍穩健。

莊凱倫表示，進一步從勞動市場來看，可發現美國近來勞動市場表現強勁，除最新發表的4月份非農就業報告優於預期外，失業率與勞動參與率也持續改善。此外，由於美國目前整體仍呈現事求人而非人求事的狀況，加上薪資數據年增率也維持在相對高檔，故民眾雖也受到通膨影響，但消費力道仍維持在一定水準，仍有望對經濟與市場帶來一定支撐。

在投資布局上，莊凱倫指出，在區域配置上目前仍偏好基本面較佳的美股，歐洲部分則視地緣政治風險進行調節；從產業來看，則建議可配置能源與原物料等通膨概念族群。往後觀察，近期建議持續留意烏俄地緣政治事件、供應鏈狀況、通膨預期、央行貨幣政策、美債殖利率與美元走勢等因子，作為投資時的判斷參考。

在台股部分， 安聯投信台股團隊表示，包括通膨與升息議題仍是近期牽動市場走勢的主要因子，而這也讓高本益比的族群近來面臨較大壓力。此外，另一個與通膨及升息有關的因子便為需求端動能的減弱，故包括電子與非電族群接下來可能皆會面臨庫存調整影響。

安聯投信台股團隊表示， 目前的烏俄地緣政治事件與中國封城為相對短期的風險，而通膨與後疫情消費的移轉才會是觀察重點。受到目前終端需求轉弱的影響，IC廠與通路庫存逐漸拉高，故對於下半年需求展望變化對庫存調整壓力或幅度的影響程度，將會是應留意的重點。

針對近期美股較為波動的走勢，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會表示尚未將較激進的升息幅度納入考慮，但因市場擔憂物價與通膨的問題需要進一步收緊政策，故市場信心較為疲弱、進而影響市場，不過其實在修正時期，市場的波動本來就會被相對放大。

展望後市，安聯投信台股團隊表示， 現階段對於下半年的基本面較難估算，故在布局步調上宜更為謹慎，策略上可增加防禦性持股部位、降低重要持股間的關聯性，短期內避開容易受到資金進出影響較大的族群，並留意低本益比、評價面浮現的相關族群。