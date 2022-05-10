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元大金控、期貨排名評鑑前5% 健全永續金融發展

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所公布第八屆公司治理評鑑結果，元大金控（2885）及子公司元大期貨在1,639家上市櫃受評企業中脫穎而出，評鑑排名皆在前5%，元大金控落實ESG理念於企業營運策略中，以「公司治理3.0-永續發展藍圖」完善公司治理架構，強化董事職能及效能，提升資訊透明度，實踐企業永續發展，為金融業資優生；子公司元大期貨更是全台唯一蟬聯八年獲此殊榮的期貨商。

元大金控在嚴謹的風險控管機制下，在瞬息萬變的國際金融環境中持續穩健經營，董事會成員涵蓋法律、金融監理、國際企業經營、資訊科技、公司治理及會計等豐富專業背景長才，且主動響應主管機關政策，自然人董事占全體董事席次三分之二； 2022年度股東常會新一屆董事候選人名單中，提有一名女性董事，積極實踐多元組成董事會承諾。

子公司元大證券及元大期貨皆通過台灣智慧財產權管理制度(TIPS)A級認證，元大銀行、元大人壽及元大投信預計今年將取得認證，五大子公司以完善智慧財產權布局與健全的管理制度，落實保護集團智慧財產重要資產，控制侵權風險外，帶動元大金控邁向數位創新的使命，也擴大金融服務範疇，發揮金融機構服務及普惠金融精神。

子公司元大期貨長期深耕國內外期權市場，以亞洲地區最值得信賴的期貨商為目標邁進，以董事會為重要核心與最高治理機構，嚴格檢視各項內部管控機制。元大期亦將客戶權益維護視為企業經營最重要的一環，疫情期間秉持營運不中斷啟動應變計畫，聯手前後線單位全面落實客戶關懷，針對市場重大風險事件，即時透過簡訊、E-mail及官網進行公告，於每日結合內部大數據與市場行情，模擬客戶交易部位市值與損益變化，提醒交易人留意持倉部位，降低超額損失風險，更不斷優化服務流程，提供創新金融服務，並於2021年10月取得「ISO 10002:2018客訴品質管理系統」認證，展現高標準的服務品質。

元大金控 期貨

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