Q2股市觀望氣氛濃 法人：低波高息股扮演資金避風港

年初至今，美國標普500指數下跌幅度達12.8%，美國道瓊指數亦下跌達9.2%。若觀察各類型國際股指數中，仍具有優異表現的族群，可發現多數落在具有低波高息特性。以標普500低波動高股息指數來說，在美股主要指數下挫的情況下，今年來截至4月底，該指數換算成新台幣報酬率，卻是逆勢成長10.3%。而想要投資海外低波高息類股也不須捨近求遠，國泰標普低波高息ETF（00702）即是國內追蹤該指數的ETF，讓台灣投資人也能掌握美股利多、對抗波動。

國泰投信分析，標普500低波動高股息指數首先選出標普500指數中75個股息收益最高的股票，然後針對其中，再挑選50支波動性最低的股票，進行投資。以最新產業別來看，持股主要以公用事業、消費股、電信類股、能源類股、房地產股為大宗，多數具有低本益比、低股價淨值比，且有較佳殖利率保護的價值股特性，也使得其在大幅的市場震盪中，展現出防禦力。

此外，在台股市場中也有類似情形。以具有類似屬性的台股ETF-國泰永續高股息ETF(00878)做觀察，根據統計，截至4月底，一共73個台股交易日中，有41天台股大盤是下跌的，但00878所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數有35天跌得比較少，甚至反漲，顯示今年內相對抗跌比率達約85%；另外32天，台股大盤上漲時，有27天MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數與台股同漲，或甚至超過大盤，故就隨漲比率而言也達約81%，展現了一定的抗震力。

法人分析，隨時序進入5月，過去一個月台股最大修正已逼近1,500點，短線上將具有跌勢收斂的機會，目前台股本益比約為12.2倍，低於去年10月低點13倍、接近2020年3月低點11.9倍，相較其他市場更具吸引力，惟國際系統風險未除下，資金尚不易大幅進駐。現階段可尋求具低波高息特性的標的進行防禦性佈局，以穩定的收益分配做為下檔保護。其中國泰永續高股息5月18日進行今年第二次收益分配，預估每單位發放新台幣0.32元，有機會創下歷來單季配息金額新高。