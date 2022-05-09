獨家/搶救保險業！產險公會：輕症居家未用藥擬不理賠

搶救產險業者大作戰。產險公會明（10日）將召開臨時理事會，會中擬討論三大議案，一、未來確診者是居家照護、屬無症狀或輕症未用藥者，研擬不再比照住院日額做理賠，二、堅決不接受快篩陽性即確診，三、不接受數位健康證明書做為確診理賠的醫生診斷書。

據了解，明理監事會上，除各大產險業者董事長列席外，也會邀集衛福部、金管會官員等列席，三方正式坐下來會談，業者企盼可依此找尋一條「生路」。

據透露，今天產險公會提出三大議案，明天擬提到臨時理事會上討論，一、目前居家照護得比照住院日額做理賠一案，盼改依CDC臨床輕、中、重症做分類定義，確診者居家照護時，若屬無症狀或輕症且未用藥者，不再理賠。

業者說，確診者居家照護分三大情況，一是居家照護期間沒接受醫生診療及開藥，二是居家照護期間輕症，僅服用一般感冒藥，三是居家照護期間，經醫生診斷且開處方並服用治療COVID-19疾病的藥物，未來前兩種情況不給付，第三種才比照住院日額。

該業者說，之前防疫政策改變，確診者不再去醫院、防疫旅館或是檢疫所，改成居家照護，當時基於社會責任，理賠標準「從寬解釋」，居家照護比照住院日額理賠，如富邦產防疫險的住院日額一天最高理賠5000元。

但病毒共存後，99.7%確診者都是無症狀和輕症，公會認為，理賠金應用在「須用藥的輕症確診者」的刀口上，才不致排擠理賠資源，因此研擬未來確診居家者得用藥才理賠。

但也有人擔心，若輕症者人人跑去跟醫生視訊開COVID-19處方用藥，該如何因應？可能會在明日會中做討論，理事會後將會有初步定案方向。

第二議案，則是不接受快篩陽性等同確診，業者說，因快篩陽性等同確診，道德風險太高，且快篩陽的檢體是誰的，也很難認定，這部分堅決不接受；第三議案，依舊不接受「數位健康證明書」替代診斷書做確診理賠。

另一家業者私下坦言，數位健康證明書在「承平時期」、道德風險低的時候，為了便民、簡化理賠流程是沒有問題的，但現在道德風險四起下，業者都擔憂會讓「數位健康證明書」僅供確診理賠證明的個案，變成通案，進而造成各家理賠上困擾和爭議。

據透露，8日產壽險公會的理賠會議上，包括富邦、國泰產險等所有產險業者都投下反對票，僅有兩家壽險業投下贊成票。