新台幣爆量貶值 央行進場大賣美元為哪樁？
熱錢續落跑，台北股匯市上演雙殺行情。受到熱錢今（9）日大舉匯出逾10億美元影響，新台幣匯率走勢每況愈下，最低貶至29.765元，最多貶值1.05角；眼見新台幣匯率逼近29.8元、就快挑戰30元整數大關，中央銀行今日揮軍進場、大舉拋匯10億美元阻貶，新台幣匯率終場貶值7.3分，收在29.733元，為近兩年新低。
央行今天罕見出手大戰熱錢，雙方你來我往，使匯市一天爆出20.345億美元的成交巨量。匯銀主管指出，央行選在今天出手，主要是一直扮演新台幣撐盤角色的出口商突然「惜售」美元，導致匯市缺乏美元供給，在外資源源不絕買匯撤出下，市場力道過於傾斜，使新台幣匯率迅速貶值逾1角，央行進場是為了提供美元流動性，並為新台幣匯率的貶勢灑水降溫、避免市場過度傾斜而失序。
匯銀主管說，美國鷹派升息效應使美元持續強勢，外資持續撤出亞洲新興市場，台北股匯市也難逃這股外資出走潮引發的賣壓。據統計，熱錢今天左手賣超台股超過200億元、右手匯出逾10億美元，台股指數終場重挫359點，收在16,048.92點，面臨「萬六」保衛戰。
匯銀主管指出，今年以來，熱錢絕大多數時間都呈匯出，但和過去不同的是，央行盤中干預力道大增，推測是因為匯價即將下探29.8元，也就是30元整數關卡的前哨，若匯價過度貶值，將助長國內的通膨壓力。
「央行守得滿緊的，熱錢匯出大概是成交量一半的量，央行拋匯也差不多有一半，央行和熱錢呈現對作情況」，匯銀主管說。
或許是因為時序進入5月上旬，出口商拋匯力道明顯減輕，少了出口商的積極參與，新台幣匯率在外資出走下承受極大的貶值壓力，而這也是央行得大舉進場的主因。
展望後市，匯銀主管分析，美國與台灣的通膨數據，對新台幣匯率未來走勢影響很大，如果美國通膨數據偏高，代表美國鷹派升息勢在必行，美元恐怕只會漲、不會跌；另外，若台灣通膨率居高不下，台灣央行跟進升息的機率也很高，只是台灣再怎麼升，幅度也會遠遠不及美國，而這也是資金持續匯出、新台幣持續弱勢，並朝30元大關貶值的主因。
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