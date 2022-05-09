華銀、台企銀推廣台灣Pay繳稅 最高回饋200元

5月進入繳稅季，為因應防疫及用戶的方便性，公股行庫推廣台灣Pay繳稅，其中臺灣企銀（2834）推出台灣Pay繳所得稅綁臺灣企銀，最高回饋200元刷卡金，華南銀行（2880）則是使用台灣Pay綁定華南銀行信用卡繳納綜所稅，可享200元刷卡金回饋。

臺灣企銀今年結合熱門時事，推出「啊難得繳稅享回饋 臺企銀帶您輕鬆Pay」活動，以印度神童名字「阿南德」取諧音哏，還設計活潑可愛的小小神童廣告圖像 ，為繳稅季增添有趣話題。

活動透過「臺灣企銀行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」，使用台灣Pay綁定臺灣企銀Hokii數位存款帳戶成功繳納所得稅，即可回饋2,000點台灣Pay紅利點數，每10點可折抵1元；綁定臺灣企銀一般帳戶/金融卡回饋紅利點數1,500點。

亦可綁定臺灣企銀信用卡繳稅，不僅回饋200元刷卡金，信用卡繳稅金額達3,000元（含）以上，還能享有3期、6期或12期分期0利率，優惠活動自今年5月1日起至6月30日止，Hokii數位存款帳戶/一般帳戶/金融卡及信用卡回饋筆數上限分別為5,000筆，精打細算的納稅人把握時機賺回饋。

華銀推出使用「台灣Pay」綁定華南銀行金融卡或信用卡繳納房屋稅，可享等值新台幣50元紅利點數，限量1萬筆，或刷卡金限量3萬筆；使用「台灣Pay」綁定華南銀行信用卡繳納綜所稅，可享200元刷卡金回饋，限量1萬筆。

華銀近期還與消費電子商品連鎖通路三井3C合作，推出台灣Pay單筆最高享20%回饋，活動期間自5月1日起至7月31日止，超值優惠等同直接打八折。