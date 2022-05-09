快訊

增21例重症「12例死亡」八個月大女童高燒重症住ICU

地牛翻身！東部海域 14時23分發生規模6.1地震

今年來ETF投資掌握「低波高息」 績效表現突出

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

回顧年初至今（截至5月6日）美國標普500指數下跌幅度達13.4%，美國道瓊指數亦下跌達9.4%。若觀察各類型國際股指數中，仍具有優異表現的族群，可發現多數落在具有「低波高息」特性的類別，帶動追蹤美國標普500低波動高股息指數的國泰標普低波高息ETF，高居國際股ETF之冠，今年來股價漲幅9.7%，幾乎呈現一枝獨秀的局面。

國泰投信分析，美國標普500低波動高股息指數首先選出標普500指數中75個股息收益最高的股票，然後針對其中，再挑選50支波動性最低的股票，進行投資。

以最新產業別來看，持股主要以公用事業、消費股、電信類股、能源類股、房地產股為大宗，多數具有低本益比、低股價淨值比，且有較佳殖利率保護的「價值股」特性，也使得其在大幅的市場震盪中，展現出防禦力。

此外，今年來國際股ETF中，富邦印度小跌2.2%、國泰美國道瓊跌2.9%、富邦日本跌3.9%，排名居前。

而在台股市場中，也有類似情形，今年來以具有低波高息屬性的台股ETF表現突出，如：FH富時高息低波上漲2.1%、元大台灣高息低波漲1.5%、國泰永續高股息小跌2.6%，對比同期間加權指數跌9.9%，表現抗跌。

以國泰永續高股息為例，根據統計，同截至4月底，一共73個台股交易日中，有41天台股大盤是下跌的，而其中有35天國泰永續高股息跌得比較少，甚至反漲，顯示今年內相對抗跌比率達約85%。

另外，有32個交易日，台股大盤是上漲的，其中，則有27天國泰永續高股息是呈現同漲，甚至漲幅較領先，就隨漲比率而言，也達約81%，展現了一定的抗震力。

高股息 國泰 台股

延伸閱讀

加權指數狂瀉 台股只剩七千金

華南儲祥生：現金部位高者可找買點進場

2022年A+企業排行榜完整名單 嚴選台股A+企業出列！

通膨與升息議題 牽動台股市場走勢

相關新聞

防疫險理賠數位證明取代診斷書？業界反彈黃天牧親上火線

為舒緩擠爆醫院急診室請醫生開立診斷書的人潮，金管會擬以數位新冠病毒健康證明替代醫生診斷書作為防疫險理賠審核文件，不料引爆...

保險業拒數位證明？陳時中籲業者：合法證明都可以用

防疫保單導致民眾急於申請診斷書，衝擊緊繃醫療量能，金管會昨要求業者改以「數位新冠病毒健康證明」代替診斷證明書，作為理賠文...

政大公企中心大變身 培育跨國金融人才

政大國際金融中心於該校公企中心揭牌！望著改建成富麗堂皇的新建築物，總統蔡英文致詞時表示，公企中心歷史相當悠久，但今天看起來「很不一樣喔」，引起現場來賓感同身受的笑聲。她期盼政大結合雄厚的教學資源，強化產、官、學合作，培育更多優秀國際金融人才。

京城銀股東樂透！24日除息6月中股息入袋 繳稅不愁

京城銀行（2809）9日股東會通過去年盈餘分派每股配發現金股息2.1元，旋即於剛才召開董事會通過於5月24日除息交易，6...

台股下挫 財長：國安基金密切關注4項事態發展

美股重挫，連帶台股今天早盤大跌逾200點；財政部長蘇建榮表示，除美股漣漪效應，台股也受國內疫情升溫、多國進入升息循環、以...

京城銀股東會通過每股2.1元現金股息 殖利率逾5.5%

京城銀行（2809）9日股東會，通過去年盈餘分派每股配發現金股息2.1元，以京城銀目前股價37.65元計算，現金股息殖利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。