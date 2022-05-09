今年來ETF投資掌握「低波高息」 績效表現突出

回顧年初至今（截至5月6日）美國標普500指數下跌幅度達13.4%，美國道瓊指數亦下跌達9.4%。若觀察各類型國際股指數中，仍具有優異表現的族群，可發現多數落在具有「低波高息」特性的類別，帶動追蹤美國標普500低波動高股息指數的國泰標普低波高息ETF，高居國際股ETF之冠，今年來股價漲幅9.7%，幾乎呈現一枝獨秀的局面。

國泰投信分析，美國標普500低波動高股息指數首先選出標普500指數中75個股息收益最高的股票，然後針對其中，再挑選50支波動性最低的股票，進行投資。

以最新產業別來看，持股主要以公用事業、消費股、電信類股、能源類股、房地產股為大宗，多數具有低本益比、低股價淨值比，且有較佳殖利率保護的「價值股」特性，也使得其在大幅的市場震盪中，展現出防禦力。

此外，今年來國際股ETF中，富邦印度小跌2.2%、國泰美國道瓊跌2.9%、富邦日本跌3.9%，排名居前。

而在台股市場中，也有類似情形，今年來以具有低波高息屬性的台股ETF表現突出，如：FH富時高息低波上漲2.1%、元大台灣高息低波漲1.5%、國泰永續高股息小跌2.6%，對比同期間加權指數跌9.9%，表現抗跌。

以國泰永續高股息為例，根據統計，同截至4月底，一共73個台股交易日中，有41天台股大盤是下跌的，而其中有35天國泰永續高股息跌得比較少，甚至反漲，顯示今年內相對抗跌比率達約85%。

另外，有32個交易日，台股大盤是上漲的，其中，則有27天國泰永續高股息是呈現同漲，甚至漲幅較領先，就隨漲比率而言，也達約81%，展現了一定的抗震力。