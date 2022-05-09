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新台幣兌日圓創25年新高 一銀再推線上換匯優惠

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
第一銀行推線上換匯優惠。圖／第一銀行提供
第一銀行推線上換匯優惠。圖／第一銀行提供

日圓兌美元4月底貶破130日圓兌1美元大關，創20年新低，新台幣兌日圓更創下近25年新高，也讓哈日族摩拳擦掌，第一銀行今天宣布，推出限時搶匯優惠活動，線上結購美元、日圓外幣存款，各可享美金3.8分、日幣0.13分的高幅度換匯優惠。

第一銀行表示，將於5、6月份的7至17日，推出「007特匯季」匯率優惠活動，針對國際貨幣美元及深獲民眾喜愛的日圓存款，提供匯率折讓優惠，讓民眾在物價上漲時期，還能享有匯價「減」便宜的好康。

一銀估算，新台幣兌日圓4月底創下近25年新高，與2年前新冠肺炎疫情初期相比，現在每換10萬日圓可省下約新台幣5500元，每1萬元新台幣可多換約8700日圓，幾乎是快要一張東京迪士尼樂園的門票，讓許多民眾相當心動。

一銀指出，客戶只要在5、6月的7至17號銀行營業時間內，連結至「007特匯季」優惠活動專區網頁，點選「GO優匯」按鈕，接續以網路銀行結購美元/日圓外幣存款畫面指示交易，即可享有匯率減碼優惠，包括美金3.8分、日幣0.13分的換匯優惠。

而美國聯準會（Fed）5月宣布升息2碼，各國銀美元利率也隨之水漲船高。一銀為持續深耕外匯及理財客戶的金融服務，5月底前同時推出利率高達2.05％的一年期美元優利定存，大幅超越新台幣同期定存利率；一銀「數位e指」外幣定存方案，不限新、舊資金均可承作，最低門檻只要3000美元，是投資人穩健理財的最佳工具。一銀也提醒，此次匯、利率雙重盛「匯」的活動，僅限銀行數位通路辦理。

新台幣 日圓 第一銀行

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