政大公企中心大變身 培育跨國金融人才

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】政大國際金融中心於該校公企中心揭牌！望著改建成富麗堂皇的新建築物，總統蔡英文致詞時表示，公企中心歷史相當悠久，但今天看起來「很不一樣喔」，引起現場來賓感同身受的笑聲。她期盼政大結合雄厚的教學資源，強化產、官、學合作，培育更多優秀國際金融人才。

隱身鬧區的華麗建築

至今60週年的政大公企中心，建築隱身在東門的鬧區中，由潘冀聯合建築師事務所耗時4年重建的地下三層、地上十三層建築物，主要分為兩區塊，分別是具有教室、研討室的會展區，及具有100個住宿單元的住宿區。兩區塊間透過一個通透的玻璃量體連結室內所有的公共空間、挑空空間、及商業空間。

使用者經過明亮的大廳與公共走道，到達30公尺高的流光中庭挑空區，再藉由流光中庭連結會議室、教室等主要空間。一個個掛在挑空區的玻璃盒研討室增加了空間的戲劇性，也加深使用者經驗及空間張力。自然光通過玻璃窗灑進挑高的中庭，餐廳、健身房等設備一應俱全，並有露天天花園供師生小憩。





政大公企中心一個個掛在挑空區的玻璃盒研討室增加了空間的戲劇性，也加深使用者經驗及空間張力。(潘冀聯合建築師事務所)

現場冠蓋雲集

開幕現場冠蓋雲集，除總統外，教育部長潘文忠、央行總裁楊金龍、國家發展委員會主委龔明鑫、金管會主委黃天牧、財政部部長蘇建榮與27家產學合作金融機構代表等人出席，共同見證新學院的揭牌典禮。

國際金融學院預計於6月下旬開始招生，包含一般碩士生40名、海外在職生80名，最快1.5年就可以完成學業，獲得畢業證書。而此學院將採中英雙語教學，主打四大課程「國際資產管理」、「金融創新與商品」、「金融法遵與監理」與因應淨零碳排潮流設立的「ESG責任投資」。

疫情、戰爭仍須關注

政大校長郭明政表示，國際金融學院將著重產學共同研發，盼為台灣高教開創新局，在紐約、新加坡與曼谷等地都能有台灣的國際人才。政大副校長朱美麗則說，招生對象將擴及至海外金融機構與監理機構人員、僑民子女等，盼能培育具有國際視野的跨國人才。

此外，郭明政被記者問到有關美國升息的問題，他透露，台灣市場是否受到影響，還有許多因素需要考量，包括「國內疫情升溫」，可能影響民眾的投資意願，但強調「台灣經濟狀況還是相當良好」；「俄烏戰爭」的影響仍存在，國際能源與物價仍持續上升，這些國安基金單位都會密切關注。





國企中心全新的演講廳，兩邊有消音的淺棕牆壁，搭配階梯狀的白色天花板，宛如音樂廳般的外觀。（Photo by簡嘉佑／台灣醒報）

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