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虎迷等到了！台虎首發NFT限量15顆、每顆15萬元起標

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
台虎首發NFT限量15顆、每顆15萬元起標。台灣虎航提供
台虎首發NFT限量15顆、每顆15萬元起標。台灣虎航提供

台灣虎航今(9)日正式宣布，NFT發行數量為15顆，每顆起標價為新台幣15萬元，開賣時間將順應虎迷們的敲碗，提前至明(10)日上午10:00起至5月12日中午12:00止，由價高者得標。

台灣虎航自宣布將推出航空業界首發超限量NFT，提供的參與交機過程及空位搭乘的航空業天花板賦能，在年輕世代間立即造成熱絡討論並紛紛敲碗期待開賣細節，臉書私訊也被塞爆，為滿足虎迷們的心願，本次發行的15顆NFT，除了每顆圖案各有增加收藏紀念價值外，其賦能則都相同。分別是，可參與並見證台灣虎航A320neo的交機過程3次；以及18個月效期的台灣虎航空位無限次搭乘的權益，等同享有台灣虎航的員工福利。

特別與台灣新銳數位藝術家Jun合作，他擅長以台灣文化為題材，透過科幻及Cyberpunk的風格，創作出一幅幅虛實整合的新穎藝術品，其作品深受許多國際藏家的推崇，為台灣NFT的先鋒。

此次的NFT創作，主要以網紅虎將與台灣虎航的航點來發想設計，富含Jun的設計風格與立體空間感的藝術創作，完美地呈現出飛行與旅遊的樂趣，每顆設計各不相同，讓收藏家可依個人喜好來競標喜歡的作品。其中更推出法國的紀念版本，以向空中巴士的所在國致敬。

其中，每顆限量3次的交機體驗，時程預計會在2022年及2023年之間，將依空中巴士原廠通知的可交機時程為主，一旦確認後，將會各別通知NFT持有者；而18個月效期的無限次空位搭乘權益，則是提供給NFT持有者，隨心所欲可搭乘台灣虎航全航線出發前仍有空位的航班，與員工同享想飛就飛的特殊福利。

台灣虎航本次發行NFT，選擇與台灣交易量最大，且合法設立登記的MaiCoin集團合作，並選用其Qubic 錢包，支援在多個平台上透過信用卡即可輕鬆購買數位收藏品。

MaiCoin 集團創辦人暨執行長劉世偉表示：「台灣虎航採用MaiCoin 集團旗下 AMIS 帳聯網路科技公司的 Qubic NFT 技術整合服務，讓團隊有幸與台灣虎航創下台灣航空業首發 NFT 的里程碑；我們察覺近期 NFT 的熱潮已開始在消費性產業大放異彩，企業品牌發行 NFT 已不再遙不可及，NFT 虛實整合的商業應用也越來越成熟，這次台灣虎航使用Qubic Creator 最新開發的Auction (拍賣)與Pass (驗證與通行證)功能，讓tigerNFT 販售期間玩出新高度，也讓台灣虎航可有效管理 NFT 的賦能；除此之外，Qubic Creator 也可支援直售、盲盒、票券、空投等玩法，滿足企業對 NFT 的多種想像。

台灣虎航 NFT 航空業

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