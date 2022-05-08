一張防疫保單引爆產險業增資潮 最快Q3將大爆發

防疫險理賠海嘯壓垮產險業者，市場預估，最快6月恐就會有業者需要增資，整個產險業增資潮將落在第三季，主因是估算RBC（資本適足率）、淨值掉太兇，或是帳上現金流不足等問題，業者全得提早因應備戰。

據到今年4月底統計，銷售防疫保單前五大，富邦產賣200~300萬件、國泰世紀產也有破百萬件、新安東京產約賣85~90萬件、和泰產75萬件、中信產約45萬件。

市場以每家最高確診理賠額、及確診率20%來估算，每家最大理賠額從50億元到300億元不等，部分業者幾乎全數吞掉淨值，增資勢在必行。對此富邦產、新安產、和泰產、國泰產及中信產則不予回應。

一家產險業高層說，因RBC是半年申報一次，六月各業者的RBC因理賠賠案還未全部跳出來，因此未能全數反映理賠率，但業者內部會自行估算流動性、未報賠款準備金（IBNR，屬已發生但尚未報損失）等都會牽動增資金額和時間。

據了解，富邦產、國泰世紀產銷售防疫險量大，但帳上流動性充足、可申請填補準備金較多，碰到增資時間可能會較晚。

但一些獨立產險、或是小型產險業者，因帳上現金部位低、加上承保防疫險量也不少，估計將是前幾家得先申請增資的業者。

另一家產險業者說，依日日攀升的確診人數，加上增資得跑流程，估算最快6月就會有業者得向保險局遞件申請增資，一張保單爆發史上空前的增資潮，恐將會落在第三季。

保險局長施瓊華則表示，各業者得先把營運狀況提報給董事會並提出因應對策，之後才會再談是否有增資規劃，因各業者董事會時間可能落在5~6月，可能5~6月得先提營運狀況、對策到董事會上，之後才會看是否有增資規劃。