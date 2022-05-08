獨／土銀土建融「禁令」解除了 建融利率最高恐逾3%

不動產授信龍頭土地銀行的土建融「禁令」解除了。今(2022)年2月下旬，金管會祭出打炒房撒手鐧、拉高全體銀行不動產授信風險權數，身為唯一不動產專業銀行的土銀憂心資本不足問題，決定停接土建融新案，歷經兩個月的調整期，土銀上周已發文給全體分行與區域中心，下令恢復辦理土建融業務。

睽違兩個月，土銀終於宣布恢復土建融新案，對需錢孔急的建商而言猶如下了場「及時雨」。不過，中央銀行3月升息1碼，加上四波房市管制措施上膛，令建商的融資成本全面拉高，目前土銀的土地融資利率已拉高至2.1%~2.5%，建築融資更達2.5%以上，若建商信用條件或建案座落地點不夠好，利率甚至可能超過3%。

消息人士說，先前土銀暫緩辦理土建融新案，分行若要辦理，需通報總行進行初審，自上周起，此一禁令已正式解除，也就是分行、區域中心可根據自己的權限辦理土建融業務。

消息人士指出，「金管會的新規定對資本影響很大，土銀先前辦理不少建商的土融，到準備興建時，必須給予它們建融額度，土銀暫緩新的土融案件，是需要先消化土融舊案衍生的建融需求，如果新舊案全部一起做，恐對資本造成太大壓力。」歷經兩個月，土銀調整完畢、土建融恢復正常接案，但強調將慎選信用條件佳、座落地點較好的優質客戶，並遵循央行的房市管制規定辦理。

金管會與央行聯手打炒房，讓中小型建商「壓力山大」，國銀主管指出，在央行升息前，金管會全面調高土建融風險權數，使業界的土建融利率重返「2」字頭，加上央行升息1碼（0.25個百分點）幅度，加劇土建融利率漲幅。

銀行主管說，除非是對銀行貢獻度較高、符合政府政策，例如都更危老案的客戶，才有機會獲得較低的利率優惠，否則，土融利率將自2.1%起跳，最高可能到2.5%以上；建融利率至少2.5%起，如果建商條件不夠好，像是屬於財力較有限的中小型建商，或建案座落地點並非精華地段，利率甚至會超過3%。