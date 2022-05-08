理賠放寬擬以「數位健康證明」替代診斷書有譜？ 產壽險公會這樣說
為緩解確診民眾湧向醫院申請醫生診斷證明，減輕醫療量能，金管會研擬以「數位新冠病毒健康證明」取代診斷書，不料卻引起業者反彈，原先一度流傳公會有二點說明，不過產壽險公司今（8）日密集會商後，並未拍板定案。
原先業界一度流傳產、壽險公會針對「數位新冠病毒健康證明」取代診斷書有二點說明，一為「數位健康證明」與「診斷書」的異同，如與紙本診斷證明書所記載的欄位仍有欠缺時，各公司可進一步實質查證。
再者是基於各公司防疫保單契約條款不同，是否採行紙本診斷證明書與數位健康證明二類證明併行，應由各公司審酌自身保險契約條款約定內容後，自行公布於官網理賠申請專區，對民眾說明。不過，產險公會防疫保單實質審查指引專案小組暨壽險公會理賠研究小組共同會商後，目前並未拍板定案。
產壽險公會今日晚間對此聯合聲明回應，本案仍在與相關業者密切協商中，尚未有具體結論。
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