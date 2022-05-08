防疫險理賠擬改數位健康證明 金管會回應業者質疑

近日國內防疫政策放寬下，產險防疫保單規定須有「診斷書」才可理賠，但金管會保險局今上午召集各大產險公司理賠主管進行線上會議，要求業者以「數位健康證明」取代「診斷書」，放寬理賠標準。產險業者對此質疑，恐引發偽造等疑慮；金管會則釋疑，強調該「數位健康證明」是衛福部官方發行機構認證發行，與現行由醫師開立的診斷書所引用的相關資訊相同。

近期民眾至醫療院所要求開立診斷證明書之需求大增，對於醫療院所量能產生排擠效應，為解決此問題，金管會於本（111）年5月8日上午邀集產壽險公會及相關業者，請其研議是否能以上開數位新冠病毒健康證明作為替代醫師診斷證明之文件，並請公會儘速研議理賠受理流程及文件，以利保戶知悉。

有業者指出，均持反彈或表達保留意見，認為「數位健康證明資料沒有醫師證明，誰要負責？」且未完整揭露身分證字號、用藥資訊、檢驗人員，也無法解決偽造問題。

金管會下午緊急再發聲明強調，衛福部提供民眾申請並下載的「數位新冠病毒健康證明」，是以衛福部疾管署為數位證明發行機構，其內容除個人基本資料外，包括檢驗疾病或病原體、檢驗類型、檢驗樣本採集日期與時間、檢驗報告的產出日期與時間、檢驗結果、醫事機構等，與現行由醫師開立的診斷證明書，所引用的相關資訊相同。

至於業者提出意見，認為金管會無視業者反映，金管會強調，「均非事實」，除用藥資訊與診斷證明書無涉外，有關揭露身分證字號部分，金管會已與衛福部協調溝通同意增列。另，為避免偽造，衛福部也提供數位新冠病毒健康證明查驗服務。

但即使增列身分證字號，業者仍不埋單，認為「數位健康證明」的資料主要是沒有醫師證明，只能算是檢驗報告，檢驗報告不等於醫生診斷書，這部分恐怕還是有責任歸屬的問題。

也有業者揚言，保險局強硬要求公會硬幹，後續場面恐會很「火爆」，就算要施行，業者也不會配合執行，將會繼續要求保戶提供診斷書，且要求提供診斷書也沒有違法，「即使真的強行通過，業者也不會配合」。

但也有業者無奈說，理論應該所有公司都不會贊成，畢竟保險契約還是要回到雙方權利義務，回到契約精神，但現在保險局做此要求，各業者恐怕只能被迫配合，但也感嘆「為何保險局都不怕產險公司倒掉？」