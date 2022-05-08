獨／以數位健康證明取代診斷書？ 保險公會研商二方向曝光

台灣疫情大爆發，醫療量能吃緊，確診民眾湧向醫院申請醫生診斷證明，加重醫護人員負擔，金管會今（8）日一早邀集業者開會討論，研擬以「數位新冠病毒健康證明」取代診斷書，據透露產壽險公司共同會商後提出二點說明。

據了解，為能舒緩大批輕症患者，因申請防疫保單需求，湧向醫療院所，所造成行政作業壓力，產險公會「防疫保單實質審查指引專案小組」暨壽險公會「理賠研究小組」共同會商，提出二點說明。

第一，「數位健康證明」與「診斷書」的異同，其中「數位健康證明」是由民眾下載「健保快易通APP」，其中的「數位健康證明」服務中，可提供COVID-19病毒檢測結果資料，與紙本診斷證明書所記載的欄位，如仍有欠缺時，各公司可進一步實質查證。

第二，基於各公司防疫保單契約條款不同，是否採行紙本診斷證明書與上述「數位健康證明」二類證明併行方式？應由各公司審酌自身保險契約條款約定內容後，自行公布於官網理賠申請專區，對消費大眾說明。

針對「數位健康證明」一事，台灣保險法權威劉北元表示，可看出政府有意解決亂象，但政府相關部門要去了解保險公司理賠時，所需要的合理內容和資訊是哪些？該「數位健康證明」必須充分滿足保險公司所需。

另外，劉北元認為，假設申請理賠的情境、是要將數位健康證明列印下來，那政府還是要賦予保險公司有可查證的機制，才能確保理賠流程中，不會出現理賠詐欺的現象；譬如保戶可授權保險公司做查證動作，這個替代方案才會更完善。