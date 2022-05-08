防疫保單確診理賠擬改數位健康證明 產險業提二點疑慮

國內確診人數不斷攀高，最近不少民眾為申請防疫保單理賠，大量湧入醫院要求開立診斷證明，加重醫療量能負擔，金管會今（8）日急找產險業者開會研議以「數位新冠病毒健康證明」作為取代診斷證明的可行性，不過大多業者提出兩點疑慮，抱持反對或保留立場。

防疫保單理賠一波未平一波又起，近期更有不少民眾急於一時取得理賠文件，紛紛湧向急診室進行PCR採檢或是請醫生開立診斷證明，進而排擠醫療量能，加重醫護人員負擔。

據了解，金管會保險局今日上午緊急找產險業者進行線上會議，提供「數位新冠病毒健康證明」作為取代診斷證明的一種方式，該數位健康證明中，包含檢驗類型、何時採檢、採檢結果等欄位，與業者進行溝通其可行性，希望能與產險公會、業者盡快成成共識，研議一致性的理賠認定方式。

不過，有業者透露，今天會議上業者對於防疫保單理賠認定，以數位新冠病毒健康證明取代診斷證明的方式進行理賠仍有疑慮，包含數位證明書上有很多欄位仍無法完整揭露理賠所需的資料，如身分證字號、用藥資訊、檢驗人員等資訊，以及證明文件的真偽性該如何辨識。

另有業者表示，多家業者對於以診斷證明書做為理賠要件，大多抱持保留立場，甚至是反對立場，畢竟現今疫情變化太快，早已面臨巨大的財務壓力，如未有其他配套措施一同上路，又為財務壓力蒙上一塵陰影；據透露，今日上午與保險局召開會議後，目前由產險公會召開會議討論後續執行細節，最快今日對外說明。