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高物價成新常態 國泰世華：媽媽抗通膨投資首重穩定度

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
國泰世華建議，媽媽們投資首重抗通膨投資布局，以提升穩定度。國泰世華銀行／提供
國泰世華建議，媽媽們投資首重抗通膨投資布局，以提升穩定度。國泰世華銀行／提供

不少媽媽對身兼家庭「財務長」，近日物價高漲、家庭開支負擔也隨之加重，如何妥善安排家庭收支與理財規劃？國泰世華銀行建議，現階段可挑選側重通膨受惠題材的多重資產基金，彈性搭配民生消費、公用事業及醫藥等產業作為衛星部位，也可嘗試分批布局優質企業債，以提升投資組合的穩定度，創造長期且穩定的投資回報。

國泰世華副總李鼎倫也提醒，高物價恐將是未來的新常態，而抗漲的最佳解方就是隨時配合市場狀況，調整理財商品配置、長期投入，才有助於藉由投資收益穩穩地戰勝通膨，讓心愛的家庭以及自己的退休生活都能經濟無虞。

根據國泰世華銀行統計發現，相較於高報酬、高風險的投資規劃，女性客戶在理財行為關注「穩定投資」、「永續價值」及「退休」三大面向。

國泰世華指出，隨通膨陰影壟罩全球，民生物品紛紛漲聲響起，感受最深是多數負責家庭採買的媽媽們，3月消費者物價指數(CPI)年增3.27%、創9年半新高，其中，外食費年增5.26%，更創下13年來新高；而國泰金控發布的4月國民經濟信心調查更顯示，46%民眾認為升息1碼後，房貸或租金支出大增，其中約7成的人認為因此排擠到生活支出。

李鼎倫表示，國泰世華內部統計，資產規模超過300萬以上且持有基金的女性客戶數，近3年來都是男性客戶數的1.54倍，其中定期定額投資基金的女性客戶數約是男性的1.69倍，顯見女性對穩定且長期投資規劃需求與日俱增。

在選擇投資標的上，更有不少女性客戶展現認同永續投資價值的理財偏好；以今年1月份開始募集的國泰ESG基金為例，國泰世華銀行客戶中，女性客戶在申購人數和申購資產規模上皆高於男性客戶，顯見ESG投資以具備降低投資風險、長期投資回報穩定的特性，同時也相當適合用於退休理財布局，而深受女性客戶青睞。

此外，選擇「退休生活金」做為投資理財主要目的客戶，女性的比例也比男性多5%，且女性對於投資工具的選擇也比過去更加多元，從傳統的共同基金及保險，延伸至海外債券及ETF等金融商品。

針對女性客戶所展現出的理財偏好，國泰世華銀行投資研究團隊建議，可選擇控管波動、創造穩定現金流的多重資產型，及具股息穩定增長特色的全球高息股，作為抗通膨的優先選項。其次，因應高物價環境，具備硬需求優勢的產業，如民生消費(食品飲料)、公用事業、醫藥等，其龍頭企業享有品牌優勢，成本轉嫁能力較高，營收於高通膨環境依舊穩健，可作為衛星部位彈性搭配。

另一方面，市場還有俄烏衝突持續延燒的不確定性，加上考量聯準會維持升息節奏，帶動美國10年期公債利率逼近3%，3到5年到期優質企業債券吸引力逐漸增加，不妨嘗試分批布局優質企業債、提升投資組合的穩定度。

國泰世華 通膨

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