勞部：勞退基金「抗跌」 短中長期都賺

針對勞退自提自選議題，外界都會拿私校退撫儲金和勞退新制基金績效做比較。勞動部長許銘春說，「我們（勞退）績效沒有比較差」。新制勞退基金去(2021)年投資績效亮眼，大賺2,836.8億元，收益率9.66%，優於私校退撫儲金穩健型8.52%、保守型2.22%。

她認為，參加私校退撫儲金只有5萬多人，勞退自提自選目前至少85萬人，還再持續增加中，規模相差很大，影響不可同等較量。而參加私校退撫，多數人還是選擇「穩健型」和「保守型」，選擇「積極型」仍是少數。

在績效表現方面，許銘春表示，私校退撫績效的確不錯，但新制勞退也沒有比較差，甚至更好。新制勞退基金近五年平均收益率7.09%，也是優於私校退撫儲金穩健型7.06%、保守型2.29%。無論短、中、長期，投資績效表現，均未落後於私校退撫儲金的穩健型及保守型退休基金。

以去年新制勞退賺2,836.8億元，其中逾半數勞工分配金額超過1萬元，約673萬戶；超過2萬元者，約470萬戶；其中，超過5萬元者，約149萬戶。許銘春說，勞退基金大賺錢，的確是她任內最開心的事。

她表示，新制勞退基金投資採長期、穩健的操作策略，國內、外均衡布局，投資標的多是台股大型權值股，分散投資風險，因此在市場遭遇大幅波動時，有助於穩健投資收益，如果與同期間台股漲跌幅比較，新制勞退基金的投資其實是「抗跌」的，可以確保勞工退休老本。