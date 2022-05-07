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防疫險之亂 金管會黃天牧重話：不會要求產險終止契約

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

台灣單日確診人數飄破4萬人，防疫保單之亂加重產險業理賠重擔，財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋拋出希望依照民法，讓產險業終止契約、退還保費。金管會主委黃天牧今（7）日罕見出席指揮中心記者會，強調「絕對不會要求保險公司向保戶退費，金管會也沒有權力做這件事情」，也拋出重話，希望散布這些言論的人知所進退。

對於近期防疫保單之亂，黃天牧今日在指揮中心記者會上，給出三點指引，盼望能降低保戶恐慌，不排擠醫療量能資源。

第一，對於防疫保單爭議，承諾不會要求保險公司向保戶退費。

黃天牧表示，自己聽聞近日市場聲音，認為目前疫情發展，風險態樣與防疫保單當初設計可承擔風險態樣不同，認為保險公司將有理由拒絕理賠，建議金管會要求保戶保險契約要廢約或退費，引發保戶不安。

黃天牧今日對此罕見說出重話，希望散布這些言論的人知所進退。

他並掛保證，防疫保單會按照契約理賠，並強調金管會沒有權力，去改變保戶與保險業者簽訂的契約，盼能降低保戶恐慌心理。

第二，社會上有一種顧慮，保險公司承擔很多風險，因疫情改為共存，市場擔心保險公司是不是「賠不起」，應該要「趕快申請理賠就賠不到」引發民眾焦慮，黃天牧表示，不會賠不到。

黃天牧承諾，金管會監管保險公司，將嚴格要求保險公司依照契約辦理，如果契約規定或保戶符合理賠條件，不會有賠不到問題，會維護保戶權益。

第三，確診民眾因急於取得理賠文件，包括診斷證明書，擠爆醫院急診室PCR或要求醫生開立診斷證明書，排擠中重症醫療量能，甚至造成憾事。

黃天牧呼籲，依照保險法65條規定，從保險契約請求權開始有兩年時效，民眾不需要急於一時，在此時前往醫療診所請求醫生開立診斷證明書，希望民眾發揮同理心，不要再急於一時湧現至急診室，要求醫院開立診斷證明書，而排擠到中重症醫療量能。

醫院也有聲音傳出，弱勢、年老民眾會更需要醫療資源，但現在醫療資源被確診診斷書需求占據很大資源，導致弱勢無法獲得真正照顧。

另外，因應確診人數增加，核保與續保人數也增加，黃天牧指出，將要求產險公司增加人力，以處理消化完相關申請作業。

防疫保單 保險 黃天牧

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