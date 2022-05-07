臺灣銀行簽署赤道原則 持續發展永續金融

國銀龍頭臺灣銀行於5月6日正式簽署加入赤道原則（Equator Principles）協會 ，成為自願簽署之全球性會員銀行之一，臺灣銀行表示，未來將透過落實相關原則，積極管理授信案件潛在環境與社會風險，鼓勵企業客戶在推動經濟活動發展的同時，兼顧各項利害關係人的權益，並維護周遭的環境社會，以達到永續經營。攜手善盡ESG之優質企業客戶一起努力，以金融專業強化臺灣銀行對社會與環境的守護。

臺灣銀行董事長呂桔誠非常關注發展永續金融並善盡企業社會責任，除致力於接軌赤道原則等國際ESG相關倡議，並將ESG精神納入經營管理策略，以積極回應社會永續轉型之要求及期待。

赤道原則是赤道原則協會參照國際金融公司（International Finance Corporation）與世界銀行（World Bank）永續性發展政策與指南建立之自願性金融行業準則，為銀行判斷、評估和管理專案融資環境和社會風險之管理工具。

臺灣銀行表示，為內化赤道原則精神，將赤道原則十項原則完整落實於授信業務中，除積極優化自身授信作業流程，並成立永續金融科，專責導入赤道原則環境與社會風險審查機制，確保貸款融資不會對環境面與社會面帶來重大潛在風險或負面衝擊。