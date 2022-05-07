快訊

新北某國小老師隱匿確診還趴趴走 衛生局重罰200萬

新北確診產婦送醫胎兒不治 醫院證實婦人今晨不幸離世

收治確診寶寶恐壓縮其他重症兒童 名醫籲檢討收治標準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臺灣銀行簽署赤道原則 持續發展永續金融

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣銀行董事長呂桔誠積極發展永續金融並善盡企業社會責任，除致力於接軌赤道原則等國際ESG相關倡議，並將ESG精神納入經營管理策略。圖/資料照片
臺灣銀行董事長呂桔誠積極發展永續金融並善盡企業社會責任，除致力於接軌赤道原則等國際ESG相關倡議，並將ESG精神納入經營管理策略。圖/資料照片

國銀龍頭臺灣銀行於5月6日正式簽署加入赤道原則（Equator Principles）協會 ，成為自願簽署之全球性會員銀行之一，臺灣銀行表示，未來將透過落實相關原則，積極管理授信案件潛在環境與社會風險，鼓勵企業客戶在推動經濟活動發展的同時，兼顧各項利害關係人的權益，並維護周遭的環境社會，以達到永續經營。攜手善盡ESG之優質企業客戶一起努力，以金融專業強化臺灣銀行對社會與環境的守護。

臺灣銀行董事長呂桔誠非常關注發展永續金融並善盡企業社會責任，除致力於接軌赤道原則等國際ESG相關倡議，並將ESG精神納入經營管理策略，以積極回應社會永續轉型之要求及期待。

赤道原則是赤道原則協會參照國際金融公司（International Finance Corporation）與世界銀行（World Bank）永續性發展政策與指南建立之自願性金融行業準則，為銀行判斷、評估和管理專案融資環境和社會風險之管理工具。

臺灣銀行表示，為內化赤道原則精神，將赤道原則十項原則完整落實於授信業務中，除積極優化自身授信作業流程，並成立永續金融科，專責導入赤道原則環境與社會風險審查機制，確保貸款融資不會對環境面與社會面帶來重大潛在風險或負面衝擊。

臺灣銀行 ESG 理專

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

評鑑績效 分四等級

建築產業面臨環境永續議題 該如何進行改變？

永豐金公司治理 躋身上市前5%

相關新聞

臺灣銀行簽署赤道原則 持續發展永續金融

國銀龍頭臺灣銀行於5月6日正式簽署加入赤道原則（Equator Principles）協會 ，成為自願簽署之全球性會員銀...

防疫險之亂何時落幕？產險業：恐等COVID-19降級

台灣疫情升溫，意外衍伸出產險業史上混亂理賠潮，這波防疫保單之亂如何化解，業者認為，若COVID-19降為第4類法定傳染病...

產險業史上慘痛教訓 防疫保單4亂象短期難化解

這是台灣產險業的一場慘痛教訓，去年臺產深陷首波防疫保單之亂，今年則是富邦產等逾10家捲入，網路投保當機、業者無預警下架商...

國壽守護媽媽 籲保單健檢

國泰人壽表示，在每個人的心目中，媽媽就是女神，不僅叱吒職場打拚事業，提供家中經濟來源之餘，平時更扮演著守護照顧家人的重要...

台幣爆量重貶 央行守29.7

美股周四上演大屠殺，10年期美債殖利率衝破3％，亞股跟跌，外資大逃亡，亞幣遭血洗，新台幣昨（6）日爆出20.875億美元...

台股總開戶數創高 年輕人搶進

台股近日多見大幅修正，但因基本面穩健、評價合宜，散戶信心強勁，未完全撤出股市，更在近來震盪走低之際進場布局，帶動台股開戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。