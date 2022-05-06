快篩陽性判確診 專家：保險業雪上加霜、恐引來理賠詐欺

為避免衝擊醫療體系的防疫量能，中央流行疫情指揮中心將從5月12日起，針對有條件的居家快篩陽性，在醫事人員確認下即可被判定為確診，面對這一新制即將上路，台灣保險法權威劉北元表示，此舉不僅將讓國內產險業者雪上加霜，面臨高達800-900億元的防疫險理賠風暴，甚至將引來有心人士的「假確診理賠詐欺」行為。

根據中央疫情指揮中心公布的確診新定義，未來居家隔離、居家檢疫和自主防疫者（即被匡列密切接觸者，前3天居家隔離、後4天自主防疫），用居家快篩為陽性，在通知衛生所、醫事人員經由視訊確認無誤，即為確診。劉北元表示，由於疫情不斷擴散，近來產險公司為了減少防疫險承保件數已經心力交瘁，為了避免損失進一步擴大，產險公司想方設法要改變承保條件，下架商品，減少承作的新契約件數。如今快篩陽性即確診的新制一旦上路，對於產險公司而言無異是雪上加霜。

劉北元指出，這項新制所引出的第一個問題，就是醫生的診斷確診如何定義？是否有包含遠距診療？由於產險公司所推出的防疫險，在承保範圍中對於確診的用語，一般都以「經醫師診斷確定罹患法定傳染病」來規範，也就是說，被保險人要申請確診的相關保險理賠，大前提是必須經過醫師診斷確定。

而產險公司在設計保單時所想像的情境應該是《醫師法》第11條所規定的親自診療。因此，劉北元表示，若以《保險法》的解釋原則來看，新制上路勢必引發爭議，屆時保險契約的條款若有文義不清的情況，可能法院或主管機關在原則上是應該要做「對有利於被保險人」的解釋。如此一來，對產險公司而言，其處境可能更加艱難。

其次，是關於遠距診斷證明書的效力問題。劉北元指出，一旦新制上路，則遠距醫療行為即屬合法，而合法的遠距醫療行為下，醫師開出來的診斷證明書，產險公司能不承認嗎？但當時是由哪位醫師在鏡頭前判斷？視訊畫面中出現陽性的快篩又是誰的？種種情況恐怕又引出更多的問題。

另外，有投保防疫險的民眾，到時會不會堅持要求衛生所要派醫師來進行判斷？屆時衛生所該如何應對？一旦這些問題變成防疫險理賠的障礙，又有誰肯出來承擔責任呢？

保險業者預估，這一波防疫險保單的理賠金額預估將高達800至900億元。對此，劉北元認為，上述的確診新制上路後，將會替產險公司帶來如潮水般的遠距確診保戶，其中一定有真確診的保戶，但恐怕也避不開有心人士「假確診理賠詐欺」的行為，過去保險公司在面對理賠詐欺時，在技術上是有一定程度的方式可以做鑑別處理，但這一次該如何鑑別，對保險公司而言，恐怕是一次嚴峻的挑戰。

劉北元為台灣《保險法》專家，曾任律師及金管會保險局人身保險商品審查委員，擁有逾20年律師經歷。現任北宇管理顧問有限公司總經理、中華民國保險經紀人公會理事。經手數百件保險理賠及糾紛調處申訴案，負責處理重大理賠金額達數百億元。