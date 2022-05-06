快訊

急診爆滿人力荒 醫師喊話保險公司「別再要確診者來開證明」

專家指單日3.6萬例是假象 「篩檢量能爆黑數」有隱憂

PLG／攻城獅、領航猿新增快篩陽性 本周5場賽事全面延賽

快篩陽性判確診 專家：保險業雪上加霜、恐引來理賠詐欺

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
為避免衝擊醫療體系的防疫量能，中央流行疫情指揮中心將從5月12日起，針對有條件的居家快篩陽性，在醫事人員確認下即可被判定為確診。記者余承翰／攝影
為避免衝擊醫療體系的防疫量能，中央流行疫情指揮中心將從5月12日起，針對有條件的居家快篩陽性，在醫事人員確認下即可被判定為確診。記者余承翰／攝影

為避免衝擊醫療體系的防疫量能，中央流行疫情指揮中心將從5月12日起，針對有條件的居家快篩陽性，在醫事人員確認下即可被判定為確診，面對這一新制即將上路，台灣保險法權威劉北元表示，此舉不僅將讓國內產險業者雪上加霜，面臨高達800-900億元的防疫險理賠風暴，甚至將引來有心人士的「假確診理賠詐欺」行為。

根據中央疫情指揮中心公布的確診新定義，未來居家隔離、居家檢疫和自主防疫者（即被匡列密切接觸者，前3天居家隔離、後4天自主防疫），用居家快篩為陽性，在通知衛生所、醫事人員經由視訊確認無誤，即為確診。劉北元表示，由於疫情不斷擴散，近來產險公司為了減少防疫險承保件數已經心力交瘁，為了避免損失進一步擴大，產險公司想方設法要改變承保條件，下架商品，減少承作的新契約件數。如今快篩陽性即確診的新制一旦上路，對於產險公司而言無異是雪上加霜。

劉北元指出，這項新制所引出的第一個問題，就是醫生的診斷確診如何定義？是否有包含遠距診療？由於產險公司所推出的防疫險，在承保範圍中對於確診的用語，一般都以「經醫師診斷確定罹患法定傳染病」來規範，也就是說，被保險人要申請確診的相關保險理賠，大前提是必須經過醫師診斷確定。

而產險公司在設計保單時所想像的情境應該是《醫師法》第11條所規定的親自診療。因此，劉北元表示，若以《保險法》的解釋原則來看，新制上路勢必引發爭議，屆時保險契約的條款若有文義不清的情況，可能法院或主管機關在原則上是應該要做「對有利於被保險人」的解釋。如此一來，對產險公司而言，其處境可能更加艱難。

其次，是關於遠距診斷證明書的效力問題。劉北元指出，一旦新制上路，則遠距醫療行為即屬合法，而合法的遠距醫療行為下，醫師開出來的診斷證明書，產險公司能不承認嗎？但當時是由哪位醫師在鏡頭前判斷？視訊畫面中出現陽性的快篩又是誰的？種種情況恐怕又引出更多的問題。

另外，有投保防疫險的民眾，到時會不會堅持要求衛生所要派醫師來進行判斷？屆時衛生所該如何應對？一旦這些問題變成防疫險理賠的障礙，又有誰肯出來承擔責任呢？

保險業者預估，這一波防疫險保單的理賠金額預估將高達800至900億元。對此，劉北元認為，上述的確診新制上路後，將會替產險公司帶來如潮水般的遠距確診保戶，其中一定有真確診的保戶，但恐怕也避不開有心人士「假確診理賠詐欺」的行為，過去保險公司在面對理賠詐欺時，在技術上是有一定程度的方式可以做鑑別處理，但這一次該如何鑑別，對保險公司而言，恐怕是一次嚴峻的挑戰。

劉北元為台灣《保險法》專家，曾任律師及金管會保險局人身保險商品審查委員，擁有逾20年律師經歷。現任北宇管理顧問有限公司總經理、中華民國保險經紀人公會理事。經手數百件保險理賠及糾紛調處申訴案，負責處理重大理賠金額達數百億元。

保險 理賠 產險 疫情

延伸閱讀

快篩供不應求 新北：回歸校園依規定數量發放

中市公車駕駛僅六成打三劑 議員籲市府備好快篩因應

傳高雄採購快篩不實訊息 彰化縣議員張國棟道歉

中央修改「病例定義」 柯文哲：有沒有在醫院工作過？

相關新聞

避免外界不良觀感 產險公會1,454字說明續保爭議

產險公會今(6)日發布新聞稿，針對防疫保單續保爭議，強調產險公司若已收取保費，續約即為成立；若未收取保費，就算已寄發續保...

快篩陽性判確診 專家：保險業雪上加霜、恐引來理賠詐欺

為避免衝擊醫療體系的防疫量能，中央流行疫情指揮中心將從5月12日起，針對有條件的居家快篩陽性，在醫事人員確認下即可被判定...

母親節前夕身為家中財務長的女性 理財看重三關鍵詞

母親節即將來臨，對許多身兼家庭財務長的媽媽們來說，在歡慶佳節的同時，最傷腦筋的恐怕是漲個不停、讓人吃不消的物價。如何妥善...

一夕間從保守型變積極型？銀行用三招「澆熄」老人投資熱情

金管會去年對25家金融機構辦理「銀髮族金融消費者保護」做專案金檢，其中發現有銀行讓老人提高投資風險屬性的當天、就買了高風險商品，換言之，一夕間，可能本來是以穩定配息、投資偏好「保守」或「穩健」的老人，搖身一變，竟化身成想賺高報酬、可承受高風險波動的「積極」老人。

美元獨強 各國央行忙阻貶

美國聯準會持續升息，國際美元一枝獨秀，使非美貨幣走勢每況愈下，包含台灣在內的眾多央行都進場拋匯，避免本國貨幣過度貶值，主...

未來一個月 台幣2角內波動

受聯準會主席鮑爾透露並未考慮一次升息3碼的偏鴿訊息影響，台股跟隨美股大漲，新台幣匯率昨（5）日收盤反彈1.6分，收在29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。