重磅加碼！全盈+PAY綁台新卡最高享10%回饋

全家便利商店（5903）近日推出全新電子支付品牌「全盈+PAY」，串連電商、實體通路等多元消費場景。台新銀行延續與「全家」長期密切合作，歡慶「全盈+PAY」開業推出重磅加碼活動，攜手打造「嗶」支付生態圈。「全盈+PAY」首次綁台新信用卡消費，最高可享10%回饋，新戶申辦@GoGo卡首刷也可享最高400元回饋。此外，於「Richart Life」APP領取優惠券並於「全盈+PAY」綁定台新數位帳戶或信用卡，還可獲得抽中「全家」點數100萬點機會。

台新銀行數位金融處資深副總黃天麟表示，疫情影響下，民眾使用零接觸支付比例攀升，台新秉持「生活即金融」理念，致力將各式金融服務融入民眾生活。本次攜手「全盈+PAY」，合作舉辦歡慶開業重磅加碼活動，滿足民眾跨通路及跨場景的新型支付需求，共同打造零售支付金融生態圈。此次加碼，範圍涵蓋台新信用卡、Richart數位銀行、「Richart Life」APP等，以滿足民眾各項無現金支付的習慣及偏好，並同時照顧到新舊客戶。

台新既有卡友，6月底前以「全盈+PAY」首次綁定台新信用卡，首筆消費享最高5%回饋，限量登錄3萬名。同時，以「全盈+PAY」綁定@GoGo卡，於12月底前消費天天享最高回饋5%，兩項優惠加乘，首次綁定消費最高回饋可達10%。而台新信用卡新戶，6月底前透過「全盈+PAY」專屬連結新申辦台新銀行@GoGo卡正卡，核卡後3個月內在「全盈+PAY」消費，加碼回饋最高5%，回饋上限200元；核卡後30天內任消費一筆，再加贈全家便利商店禮券200元，合計最高可享400元回饋好康。

黃天麟表示，觀察有不少「Richart Life」APP 會員，會使用台新Point即時兌換「全家」會員點數，享受點數轉換帶來的便利服務，此次重磅加碼也特別推出「Richart Life」APP相關活動。6月底前，民眾只要進入「Richart Life」APP領取指定優惠券，並且於「全盈+PAY」綁定台新數位存款帳戶或台新信用卡，即享抽「全家」會員點數100萬點資格，限額5名。

此外，為滿足習慣使用帳戶扣款消費民眾的需求，以專屬代碼「pluspay」註冊Richart存款帳戶，並於首次登入後將「全盈+PAY」連結台新Richart帳戶，即可獲得「全家」私品茶40元系列茶飲5杯，限量2000名。同時，使用「全盈+PAY」首次連結台新Richart帳戶單筆交易滿100元，將贈送「全家」私品茶40元系列茶飲1杯，歡迎大家共襄盛舉，作夥拿好禮。