鳳凰首季本業虧損靠業外弭平 EPS 0.06元

鳳凰（5706）今（6）日董事會通過第1季財報，合併營收0.22億元、年減10%，營業損失0.14億元、減幅2.5%，合併營業外收支淨收入為0.22億元、減幅為70.8 %，稅後淨利382.4萬元，每股稅後盈餘0.06元。

鳳凰表示，新冠肺炎疫情持續影響旅遊業，營收較去年同期衰退，本業持續虧損，在資金運用的投資收益挹注之下，勉強維持獲利。

鳳凰表示，今年4月以來國內疫情升溫，確診人數持續攀高，但絕大部分為輕症或無症狀感染。國內或境外移入之居隔期，也漸漸縮短，朝向與病毒共存及國境解封方向發展，與世界主要國家同步。公司除持續經營國旅市場，亦積極為國境開放相關資源盤點、產品規劃、人力整補等做最好準備，迎接旅遊市場復甦。