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職場媽媽疲憊感強烈 富邦人壽提「媽保投保術」

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

調查顯示，台灣職場媽媽自評目前生活的疲憊指數，2021年平均分數為77.3分(滿分100分)，高達九成三想逃家喘息，面對職場與家庭雙重壓力夾擊，富邦人壽提醒媽媽們好好寵愛自己。

富邦人壽提出涵蓋守健康、守退休、守兒女等三大保障面向之媽保投保術，除了要媽咪們別忘了寵愛自己，也提醒為人子女需要把對媽媽的愛化為實質保障，陪伴守護家庭的偉大女性，共同規劃一個最棒的母親節禮物。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，除了蠟燭兩頭燒的職場媽媽，24小時全年無休的全職媽媽更是辛苦，媽媽們可透過定期保單健檢了解保障內容，掌握專款專用的保險概念，依醫療、退休、責任、長照等人生風險四類帳戶，強化人生不同階段所需的保障。

現代女性成為媽媽之後人生頓時變成陀螺，兼顧於職場、家庭、生活的責任與壓力越來越重，加上飲食與疫情新生活型態影響，健康保健意識逐步抬頭，依據最新衛生福利部癌症登記報告，十大癌症發生人數，女性乳癌仍為前三名，且每36分鐘就有一名婦女罹患乳癌。

除了養成好習慣防癌，富邦人壽提醒媽媽們及早規劃癌症相關保障，可選擇投保重大傷病險，以健保重大傷病範圍為依據，涵蓋22類、可細分300項以上的重大傷病，包含保單「訂立時」與「有效期間內被保險人診斷確定當時」的公告項目(不包含依契約條款約定排除之項目)，取得重大傷病證明，或區域醫院層級以上(含)之醫療院所開立之診斷書及病歷摘要等證明文件，即可理賠一筆重大傷病保險金。

時代在變，養兒防老觀念逐漸式微，如何享有安穩美好的第三人生呢？富邦人壽建議可選擇附保障最低身故給付之投資型商品，除了可有專家代操外，亦有穩定提解金額(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)來作為退休生活費，而隨著國人平均壽命延長，也有最長保障至被保險人保險年齡95歲的商品選擇，並可於年金累積期間指定受益人領取身故保險金等內容，有助於遺族照顧及資產傳承延續母愛。

富邦人壽建議媽媽們趁早準備育兒與教育金，可利用不斷累積資產的效果，善用保險商品為子女教育帳戶預做準備，如透過選擇投資標的為基金配息(基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，可能會導致原始投資金額減損)為主的投資型保單就適合民眾作為子女教育基金管理的理財工具，可靈活支配家庭每月預算，也能避免孩子成為甜蜜的負擔。

富邦人壽 重大傷病險

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