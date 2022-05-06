國泰產芭樂險開賣 協助果農「免番樂」

因應氣候變遷，天然災害發生強度、頻率增加，配合政府推動農作物天然災害保險，國泰產險已連續第四年銷售番石榴農作物保險(颱風風速及降雨量參數型)，即日起開賣至5月31日，希望協助果農移轉農作物生長至收成期間帶來的損失風險。

回顧去年6月及7月底，南台灣受到鋒面影響出現豪大雨，番石榴更是嚴重受災作物之一，據統計，該兩次災害均符合連續五日內累積降雨量達300毫米的標準，國泰產險的番石榴農作物保險，理賠件數達到110件(含重複理賠)。

造成番石榴損失的主要原因，包括颱風造成的落花、落果，以及豪雨造成的樹體根部潰爛，為了協助果農透過保險轉嫁天災造成的損失，國泰產險量身打造颱風風速及降雨量參數型商品，保險期間內、無理賠次數限制直至保額上限，讓果農心血不致化為泡影。

番石榴農作物保險(颱風風速及降雨量參數型)的商品特色，是依當地氣象觀測站發布數據，達理賠標準後，無須勘察災損即啟動理賠程序，使農民能快速獲得理賠填補損失。

若當地氣象觀測站於颱風期間測得10級風以上最大陣風，或連續五日內累積降雨量達300毫米以上，農民依保險方案每公頃最高可獲得62萬3,715元的理賠金。

這項保險商品獲得中央政府保費補助50%，地方縣市政府保費補助則依各縣市政府公告為準，減輕果農的負擔。

近期國內新冠肺炎疫情急遽升溫，國泰產險簡化理賠申請流程，推出理賠即時通的零接觸服務，以系統自動比對每日氣象觀測站資訊，當達理賠條件，保戶可有次日中午前收到符合理賠資格的簡訊及郵件專屬通知服務，理賠申請時僅需確認賠付金額及帳戶無誤後即可快速完成，讓果農在更少的接觸下獲得充分保障，大幅縮短過往實體申請理賠及等待時間。

國泰產險表示，今年度的番石榴農作物保險(颱風風速及降雨量參數型)，投保最後收件日為5月31日，凡於彰化縣的溪州鄉、二水鄉、田中鄉、社頭鄉、永靖鄉、員林市；台南市的玉井區、楠西區、大內區、南化區、山上區；高雄市的燕巢區、阿蓮區、大社區、田寮區、岡山區、旗山區、美濃區、六龜區，種植番石榴的果農，均可於投保期間檢附相關資料，向地區農會或國泰產險據點洽詢投保。