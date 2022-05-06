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國泰產芭樂險開賣 協助果農「免番樂」

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
國泰產險芭樂險，系統自動比對每日氣象觀測站資訊，達理賠條件主動通知。國泰產險/提供
國泰產險芭樂險，系統自動比對每日氣象觀測站資訊，達理賠條件主動通知。國泰產險/提供

因應氣候變遷，天然災害發生強度、頻率增加，配合政府推動農作物天然災害保險國泰產險已連續第四年銷售番石榴農作物保險(颱風風速及降雨量參數型)，即日起開賣至5月31日，希望協助果農移轉農作物生長至收成期間帶來的損失風險。

回顧去年6月及7月底，南台灣受到鋒面影響出現豪大雨，番石榴更是嚴重受災作物之一，據統計，該兩次災害均符合連續五日內累積降雨量達300毫米的標準，國泰產險的番石榴農作物保險，理賠件數達到110件(含重複理賠)。

造成番石榴損失的主要原因，包括颱風造成的落花、落果，以及豪雨造成的樹體根部潰爛，為了協助果農透過保險轉嫁天災造成的損失，國泰產險量身打造颱風風速及降雨量參數型商品，保險期間內、無理賠次數限制直至保額上限，讓果農心血不致化為泡影。

番石榴農作物保險(颱風風速及降雨量參數型)的商品特色，是依當地氣象觀測站發布數據，達理賠標準後，無須勘察災損即啟動理賠程序，使農民能快速獲得理賠填補損失。

若當地氣象觀測站於颱風期間測得10級風以上最大陣風，或連續五日內累積降雨量達300毫米以上，農民依保險方案每公頃最高可獲得62萬3,715元的理賠金。

這項保險商品獲得中央政府保費補助50%，地方縣市政府保費補助則依各縣市政府公告為準，減輕果農的負擔。

近期國內新冠肺炎疫情急遽升溫，國泰產險簡化理賠申請流程，推出理賠即時通的零接觸服務，以系統自動比對每日氣象觀測站資訊，當達理賠條件，保戶可有次日中午前收到符合理賠資格的簡訊及郵件專屬通知服務，理賠申請時僅需確認賠付金額及帳戶無誤後即可快速完成，讓果農在更少的接觸下獲得充分保障，大幅縮短過往實體申請理賠及等待時間。

國泰產險表示，今年度的番石榴農作物保險(颱風風速及降雨量參數型)，投保最後收件日為5月31日，凡於彰化縣的溪州鄉、二水鄉、田中鄉、社頭鄉、永靖鄉、員林市；台南市的玉井區、楠西區、大內區、南化區、山上區；高雄市的燕巢區、阿蓮區、大社區、田寮區、岡山區、旗山區、美濃區、六龜區，種植番石榴的果農，均可於投保期間檢附相關資料，向地區農會或國泰產險據點洽詢投保。

保險 國泰

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